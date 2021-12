Sucesso, traição e divergência: Confira as previsões de 2022 para as famosas

Com menos de três dias para o início de 2022, os videntes e sites especializados em astrologia já estão prevendo como será o ano que se inicia na vida das famosas queridinhas do brasil. Pensando nisso, fizemos um "resumão" do que, segundo as previsões, vai acontecer na vida de Anitta, Luísa Sonza, Ivete Sangalo, Juliette, Ludmilla e Tata Werneck. As informações são do Personare.

1 - ANITTA

Parece que 2022 será um ano cheio de sucesso na vida da patroa, já que ela está no ano pessoal 3. Segundo o site, Anitta pode compor mais, cantar mais, assinar mais contratos e fazer mais shows durante 2022.

2 - LUÍSA SONZA

No ano pessoal 4, Luísa deverá trabalhar muito em 2022 e ter mais responsabilidade profissional, no entanto, um desejo por mais segurança e estabilidade deve rodear os pensamentos da cantora, o que será uma ótima pedida para constituir uma família.

3 - IVETE SANGALO

Parece que 2022 vai trazer divergências contratuais e afetivas na vida de Ivete, que está em um ano pessoal 2. A musa do axé deve encarar vários conflitos que podem levar a um suposto fim, se não houver diálogo.

4 - JULIETTE

A vencedora do Big Brother Brasil 21 deve ter uma maior atuação nas redes sociais que resultará em mais contatos e ótimas oportunidades para expandir sua influência. A rainha do cuscuz irá viver 2022 em um ano pessoal 3.

5 - LUDMILLA

Ludmilla estará no ano pessoal 7, o que leva a cantora a aproveitar muitas oportunidades se tiver coragem de encarar certos medos e limitações. Será um ano bom para a morena viajar, aprender novas línguas e se conectar com o mundo espiritual.

6 - TATA WERNECK

O ano pessoal 7 para a comediante deve trazer algum mal entendido, situação polêmica e até mesmo traição na sua vida, o que lhe custará um recolhimento das redes sociais para não se expor tanto. Além disso, ela deve superar algum medo ou limitação que vem crescendo cada dia mais.