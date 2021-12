Descubra qual cor de roupa para usar no ano novo e atrair sorte

Supersticioso ou não, todas as táticas para atrair boa sorte no ano que está por vir são bem vindas, desde pular as sete ondinhas, passar o réveillon com dinheiro no bolso ou comer lentilha. Porém, o que muita gente não sabe, é que usar a cor certa na virada, atrelada ao seu ano pessoal, é uma alternativa certeira para garantir muita sorte no ano que se inicia.

De acordo com sites de astrologia como Personare e AstroCentro, a numerologia diz que cada ciclo da vida é composto por nove anos e cada ano é voltado para uma área específica. Por isso, saber em qual ano pessoal você se encontra é fundamental para agir de acordo com as vibrações cósmicas e alcançar mais facilmente seus objetivos.

Para saber qual é o seu ano pessoal é simples, basta calcular o dia e o mês do seu aniversário e adicionar o número que rege 2022, o 6, pois 2+0+2+2 = 6. Exemplo: Se você é libriana e nasceu no dia 09 de outubro, sua conta ficará: 09+10+6=25. Como os números compostos precisam ser reduzidos a um único número, o resultado será 25 = 2+5= 7, ou seja, seu ano pessoal é 7. Fez a soma? Agora confira abaixo a cor ideal para usar na virada e já começar o ano movimentando as energias para a direção desejada.

ANO PESSOAL 1 - VERMELHO E LARANJA

Vigorou: Para entrar com o pé direito em 2022 e vigorar muito em novos projetos, se concentrar nos objetivos e garantir mais independência, a maior pedida é o vermelho e o laranja. Quem precisa de mais motivação pode priorizar o vermelho, quem precisa de mais criatividade pode se jogar no laranja.

ANO PESSOAL 2 - LARANJA E ROSA

Só love, só love: As cores que irão abrir os caminhos para o ano pessoal 2 serão o laranja e o rosa. Se o objetivo é atrair mais carinho e romance nas relações, aposte no rosa. Mas, se o objetivo é resolver os conflitos afetivos, se jogue no laranja.

ANO PESSOAL 3 - AMARELO E DOURADO

Inshalá, muito ouro: Ano positivo financeiramente para quem está no ano pessoal 3, por isso, pode apostar no amarelo ou dourado para atrair ainda mais prosperidade e dinheiro no bolso.

ANO PESSOAL 4 - MARROM E VERDE

Dias de luta, dias de glória: Esse ciclo que se inicia vai exigir um pouco mais de esforço dos que integram o ano 4, então aposte no marrom para atrair a energia necessária para facilitar os caminhos ou o verde para fortalecer a saúde e enfrentar de cabeça erguida os desafios.

ANO PESSOAL 5 - AZUL

Venceu na vida: Aqueles do ano pessoal 5 podem festejar pois será um ciclo prazeroso e com uma sagacidade para realizar os objetivos, mas para controlar a ansiedade das novidades, a emoção e ter mais calma e paciência, é importante apostar no azul.

ANO PESSOAL 6 - ROSA E AZUL

Bora relaxar: Quem está no ano 6 pode se jogar no rosa e azul para garantir a energia de paz que vai rodear esse novo ciclo que se inicia, afinal, tudo indica que quem integra esse grupo vai adorar curtir os bichinhos de estimação, passar momentos ao lado de familiares e curtir muita pipoca e brigadeiro na própria casa.

ANO PESSOAL 7 - ROXO

Mó paz: A cor roxa vai potencializar a intuição e trazer a inspiração necessária para o crescimento espiritual que vai rodear quem vai viver o ano pessoal 7.

ANO PESSOAL 8 - DOURADO E AZUL

O auge: Os sortudos do ano pessoal 8 podem usar dourado ou azul para irem rumo ao caminho da plenitude. A pedida para quem quer atrair ainda mais riquezas na vida é o amarelo, já o azul é uma ótima alternativa para quem quer melhorar a comunicação.

ANO PESSOAL 9 - VERDE

O mundo não gira, ele capota: Quem vivenciará o ano pessoal 9 pode abusar do verde para garantir um maior equilíbrio na vida, pois esse novo ciclo indica muitas mudanças e finalizações.