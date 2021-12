Confira 5 tipos diferentões de amigo oculto para inovar nas festas de fim de ano

Com a chegada das festas de final de ano, as confraternizações de trabalho, amigos, faculdade ou familiares se tornam algo quase inevitável na vida dos brasileiros. Agora, com mais da metade da população vacinada, essas reuniões de 2021 se tornarão ainda mais proveitosas e significativas, já que muitos familiares irão se encontrar pela primeira vez - sem tanto medo - após o cenário de caos visto em 2020. Por isso, que tal inovar na troca de presentes, sair da mesmice e fazer um amigo oculto diferentão entre amigos?

CONFIRA 5 TIPOS DE AMIGO OCULTO PARA AS FESTAS DE FIM DE ANO

AMIGO LADRÃO

No amigo ladrão todos os participantes compram algo que gostariam de ganhar, porém, na hora da troca de presentes, cada um recebe um número, que será dado através de um sorteio. O número 1 dará o pontapé inicial na brincadeira, escolhendo um dos presentes expostos e desembrulhando. A partir daí, todos podem escolher um presente ou roubar de alguém que já escolheu.

AMIGO DA ROLA

O amigo da rola, como bem diz o nome, consiste na troca de presentes apenas em formato de pênis. Pode ser chocolate de pênis, quadro de pênis, caneta com formato de pênis, qualquer coisa pode ser dada, desde que tenha esse formato ou algo envolvendo pênis. A brincadeira é quase que um amigo temático, no entanto, é mais usada em grupos que adoram uma zoeia entre si.

AMIGO R$ 1,99

Esse tipo de amigo oculto, além de ser divertido, é uma ótima alternativa para aquele grupo que quer economizar nos presentes. Todos os participantes deverão presentear seu sorteado com uma lembrancinha de R$ 1,99. E não vale trapacear e comprar algo mais caro dizendo ser R$ 1,99, hein? Tem que comprovar o valor.

AMIGO DA ONÇA

No quase tradicional amigo da onça tudo se passa em um tom de brincadeira, no entanto, ao contrário do amigo oculto, o objetivo da troca de presentes é dar algo que seu amigo sorteado não irá gostar tanto. Pode ser um objeto que lembre alguma situação específica de todo o grupo, algo que relembre alguma característica da pessoa (sem ofensas) ou alguma zoeira que irá ser bem vista.

AMIGO TEMÁTICO

O amigo temático é uma alternativa para aqueles grupos que têm algum interesse em comum, seja ele qual for, pode ser música, filmes, sagas, bebidas, entre outros. Exemplo: Todos do grupo são fãs de Harry Potter. Então todos os presentes irão girar em torno do universo dos filmes/livros do bruxinho. No amigo temático os participantes também podem escolher um tipo de presente específico como chinelos, livros, bolsas, camisas e outros.