Seu amigo oculto é nerd? Veja opções de presente para ele

Tirou aquele colega 'nerd' no amigo oculto e não sabe como presenteá-lo? Então confira uma lista de 7 lembrancinhas, que variam de R$ 20 a R$ 110, para agradar todos os bolsos e fazer a alegria daquele sorteado que é fã da cultura geek.

1 - Mini Controle Remoto Universal (R$ 19,50)

Quem nunca quis ter um controle remoto universal para controlar os eletrônicos sem precisar levantar da cama? O presente pode ser importado por R$ 19,50 ou encontrado por cerca de R$ 90 nas lojas brasileiras. Essa é uma ótima alternativa de presente para aquele seu amigo nerd que adora passar horas vendo filmes e séries sem sair do quarto.

2 - Almofada Star Wars (R$ 40)

Todo mundo tem aquele amigo que adora a saga ‘Star Wars’, por isso, a almofada dos filmes é uma ótima alternativa para agradá-lo durante o amigo oculto. Os valores da lembrança iniciam em R$ 40, dependendo da loja escolhida, e aumentam de acordo com o modelo.

3 - Caixa de som (A partir de R$ 40)

A caixinha de som é um presente ideal não só para o amigo nerd, mas para qualquer um dos sorteados. De fácil locomoção, ela pode ser levada para o churrasco da família, para a casa de praia com os amigos ou ser ligada na TV/videogame para aumentar o volume do áudio. Os valores variam de acordo com o tamanho, modelo e loja, mas podem ser facilmente encontradas em camelôs.

4 - Camiseta de Herói (A partir de R$ 30)

As camisetas podem ser achadas em qualquer loja de departamento, em valores que variam de R$ 30 a R$ 100. Basta saber o herói favorito do seu amigo, caprichar no modelo e presenteá-lo com essa peça que não irá sair dos seus looks do dia a dia.

5 - Funko Pop (A partir de R$ 50)

Os funkos são uma verdadeira febre entre os amantes de filmes, seriados, livros e jogos. Os bonecos colecionáveis cabeçudinhos podem ser encontrados em valores a partir de R$ 50, dependendo da raridade do modelo.

6 - Aquecedor de café USB (R$ 22,90)

Tirou aquele amigo que é fã de café? Então o aquecedor USB vai ser um ótimo presente para ele esquentar aquele café que já estava ficando frio na garrafa. A lembrança pode ser importada no valor de R$ 22,90, no entanto, aqueles que não quiserem esperar, podem encontrar o mimo no Brasil a partir de R$ 50.

7 - Quebra-cabeça 'Games of Thrones' (A partir de R$ 110)

Com esse quebra-cabeça da série 'Game of Thrones', o sorteado pode reunir um grupo de amigos em casa para fazer uma noite especial, no estilo queijos e vinhos, para montar o quebra-cabeça. Os valores variam de acordo com o número de peças.