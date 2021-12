Confira 7 presentes de R$ 20 a R$ 80 para economizar nas lembranças de fim de ano

Tá com a grana curta e quer economizar nos presentes de final de ano, mas sem deixar de presentear aquele amigo querido? Então confira essa lista com 7 lembrancinhas com valores entre R$ 20 e R$ 80 que irão agradar todos os públicos.

RING LIGHT 6 POLEGADAS (R$ 17,80)

(Reprodução)

O objeto é uma ótima alternativa para aqueles que trabalham com cinegrafia, fotos e maquiagens, e irá garantir mais luz na hora de capturar aquela foto perfeita.

VELA (RS 29,99)

(Reprodução)

As velas têm o poder de proporcionar mais conforto e ajudam na hora de desacelerar o corpo antes de dormir. É uma alternativa ideal para presentear aquele amigo que não consegue desligar a cabeça do trabalho e precisa de uma ajudinha para ter uma boa noite de sono.

KIT CERVEJA/VINHO (RS 49)

(Reprodução)

Essa opção é para presentear aquele amigo ou familiar que adora uma cachaça. O kit vem uma cerveja ou vinho, alguns tira gostos e um chocolate para adoçar a boca.

JOGO DE JANTAR (RS 55)

(Reprodução)

O jogo de jantar com copos e pratos vai agradar aquele amigo que acabou de sair da casa dos pais e ainda não tem muitos utensílios de cozinha.

UMIDIFICADOR/LUMINÁRIA EM FORMATO DE LUA (R$ 59)

(Reprodução)

A lâmpada em formato de lua é ideal para decorar o quarto e dar uma iluminada, deixando o ambiente mais 'quente' e aconchegante. Ela pode ser encontrada em sites de vendas online com diversos tamanhos e ferramentas.

ALMOFADA PORTA PIPOCA (RS 65)

(Reprodução)

O kit 'cinema' vai ajudar os amantes de filmes e pipoca a ter mais comodidade durante as sessões em casa. Ela foi desenvolvida justamente para segurar o balde de pipoca e as bebidas, para ninguém se preocupar em sujar o sofá/cama.

JOGO ROLETA DE DRINK (RS 79)

(Reprodução)

A roleta de drink é a lembrança ideal para aquele grupo de amigos que adora uma curtição. Com ela, os brincantes podem se divertir dando vários shots de drinks ao lado de dois ou quatro jogadores.