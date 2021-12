Natal: Veja quais são os melhores presentes gastando até R$50

A dúvida para qual presente comprar no Natal acontece todos os anos. Aliado à indecisão, muitas vezes a falta de grana também pode complicar na hora de escolher o mimo. Mas, existem alguns itens que podem ser encontrados nas lojas de departamento e em lojas populares do comércio com um ótimo preço para quem quer ou precisa economizar. Pensando nisso, veja algumas dicas de presentes “bons e baratos”, custando até R$50,00, para facilitar sua vida.

KIT ESOTÉRICO

(Reprodução: Internet / Empório exotérico)

Se você quer comprar várias lembrancinhas e montar um presente incrível, a dica é um kit esotérico. Esse mimo é ideal para aquele amigo místico, que ama itens relacionados à alma, como protetores ou peças para trazer boas energias. Compre velas perfumadas em vidro (R$ 20), incenso de boas marcas (R$ 2), porta-incenso com modelos simples (R$ 5), livros de recados de sabedoria (R$10) ou pulseiras com amuletos com hamsa (R$ 10). Tudo isso pode ser encontrado em lojas online ou em vendas no comércio e feirinhas de artesanato.

PLANTAS PERMANENTES

(Reprodução: Pinterest)

As plantinhas permanentes são a nova moda da decoração. Além de trazer beleza ao ambiente, cactus falsos (R$10) ou suculentas (R$10) são super baratinhos para presentear e gastar pouco. Também, invista em bons vasinhos de louça (R$10) para ficar mais bonito e caprichado. Esse presentinho é ótimo para quem quer dar uma lembrança descolada, unissex e permanente.

LIVRO DE BOLSO OU DIGITAL

(Reprodução: Resenhas Alacarte)

Alguns livros podem realmente mudar vidas e ser um presente muito mais interessante, até para quem não é um leitor assíduo. Os exemplares físicos (Até R$50) são ótimos para quem gosta de “tocar e sentir o cheiro” das obras, mas também há a opção de levar um monte de livros dentro do celular (R$30). Presenteie alguém com a assinatura de um aplicativo de leitura de livro ou compre um exemplar, seja online ou físico. Esse sempre será um excelente presente.

CHINELOS DE DEDO

(Reprodução: Mulheres Fo*as / Internet)

Se você conhece um pouco melhor o gosto da pessoa que quer presentear e sabe quanto ela calça, o chinelo de dedo (Até R$50) é um ótimo presente. Seja simples, com objetos, modelos sofisticados, bijuterias, de personagens ou outros temas, as sandálias costumam ser um presente clássico, justamente por agradarem a todos. É um ótimo mimo de Natal e você ainda irá economizar bastante. Uma lembrancinha unissex e para todas as idades.

MAQUIAGEM

(Reprodução: Mercado livre / Internet)

Praticamente todas as mulheres amam se maquiar e estarem bem apresentadas em todos os lugares. Essa dica é para quem quer presentear uma pessoa vaidosa e que gosta de realçar ainda mais a aparência. Faça um pequeno kit com itens de beleza que cabem na necessaire. Veja a sugestão de produtinhos: protetor labial com cor (R$15) - que pode ser usado em todas as ocasiões, gloss ou lip tint (R$10), máscara para cílios (R$10), um blush simples (R$8) e um espelho de bolsa (R$5). Essa lembrancinha prática e econômica vai fazer muito sucesso.