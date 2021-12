Anitta procura por previsões do ano e se decepciona: 'Vou cair no fundo do poço'

Anitta usou seu Twitter na noite de terça-feira (28) para revelar que estava buscando por previsões sobre o que irá acontecer na sua vida no ano de 2022, mas se decepcionou ao saber que irá "cair no fundo do poço da carência", mesmo fazendo mais sucesso e conseguindo mais dinheiro.

"Chega essa última semana do ano minha vida é buscar previsão do ano que vem dos famosos pra eu ver que que vai rolar comigo. Adoro esse kikikizinho. Achei só uma esse ano Cara chorando muito ... mas já não gostei pq falou que eu fazer mais sucesso ainda mais dinheiro ainda mas vou cair no fundo do poço da carência. Já não quero me apegar nessa. Tô buscando outras hahahahah", disse ela no seu perfil oficial, completando que sozinha fica 'de boa', mas triste seria sacanagem, confira:

(Reprodução / Twitter)

Seus fãs trataram de responder o tweet dando previsões idealizadas por eles. "Vi uma previsão que você vai ter um remember com o Maluma, será que vem aí?", disse um. "Prevejo que ano que vem você vai entregar esse álbum pra gente de uma vez, confirma??", comentou outra fã. "Vi uma previsão que você vai casar, mãezinha, é verdade?”, declarou outro.