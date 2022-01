BBB 22: Vaza foto do suposto quarto do líder; confira

O suposto vazamento de uma imagem do quarto do líder do "Big Brother Brasil 21" agitou as redes sociais nesta quarta-feira (19). O quarto teria vazado no próprio Globoplay, serviço de streaming da Globo.

Os fãs do reality reagiram à foto do suposto quarto o líder, que tem um telão, uma mesa tática, uma pequena pista de dança e conta com a decoração em tons de azul e roxo.

