BBB 22: Laís fala sobre a morte do pai em Salinas, no Pará

Durante a prova de resistência valendo imunidade do BBB 22, Laís, participante do grupo pipoca, falou sobre como perdeu seu pai para Bárbara, sua dupla. Augusto César, pai da confinada, morreu quando viajava por Salinas, no Pará.

"Ele foi para uma festa em Belém, aí ele foi comemorar, ele era médico também. Ele foi, eles testaram, aí quando ele chegou na casa da minha irmã ele teve uma crise de falta de ar e disse. 'compra esse remédio', falaram 'não, vamos pro hospital', mas ele tomou o remédio e melhorou", iniciou ela durante o bate-papo com Bárbara, sua dupla na prova de resistência.

“Ele tinha um baile, era tipo uma festa de formatura, missa... ele foi para a missa, ele teve uma festa depois da missa, tem vídeo dele festando, dançando até o chão, bebendo normal. Ele passou mal de novo e falou 'quero ir para praia', aí eles foram para Salinas e em Salinas ele não quis mais comer e tal", explicou.

Laís e Bárbara seguem na prova de resitência valendo imunidade. (Reprodução / Globo)

Segundo informações do Uol, o pai de Laís morreu de uma infecção generalizada durante a viagem. Nas redes sociais, a médica chegou a postar homenagens e falou abertamente sobre o momento. "Uma semana do pior dia da minha vida, o dia que me faltou ar para respirar, faltou chão para pisar, um nó na garganta, uma dor insuportável, um vazio enorme, ficou tudo escuro, dia de um pesadelo que até hoje quando acordo não acredito. A ficha ainda não caiu, pai", disse ela.