Prova de resistência, azaração e indiretas: veja o que rolou no BBB ontem, terça-feira (18/01)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, terça-feira (18/01), o segundo dia dos confinados da 22ª edição do Big Brother Brasil. Entre a ressaca da mini festa de estreia, os brothers e sisters passaram a tarde interagindo em clima de azaração, falando sobre votos e mandaram até indiretas. Veja o que rolou no programa.

Naiara Azevedo segue causando e virou assunto entre os brothers

Naiara Azevedo na madrugada de estreia. (Reprodução / Globo)

Um nome que não sai da boca dos internautas e também dos confinados é o da cantora Naiara Azevedo. Logo após a festa, ainda na madrugada, ela surpreendeu todo mundo quando começou a cozinhar visivelmente bêbada. A atitude gerou espanto nos participantes, que foram dormir e deixaram a sertaneja aos cuidados de Jessilane. Logo de cara, a confinada do grupo camarote não foi muito querida por Rodrigo, do time pipoca, e foi alvo de inúmeras reviradas de olho durante a madrugada.

Primeiro Raio X teve torpedos anônimos e indiretas

Já na manhã de terça-feira os brothers fizeram o primeiro raio x, falaram sobre a festa da noite anterior e mandaram torpedos anônimos, nova dinâmica do reality. Confira quem mandou:

Lucas para Jessilane: cuuuuuuuuida ;) Luciano para Eslovênia: já te adoro Paulo André para Douglas: rabixxxxta DG (emoji) Rodrigo para Natália: obrigado pelo café da manhã musaaaaa Bárbara para Eslovênia: se quiser pegar, pega logo

Natália confessa ter interesse em Rodrigo

Natália confessa para Maria que quer ficar com Rodrigo. (Reprodução / Globo)

Em uma conversa durante o almoço, Natália, do grupo pipoca, confessou para Maria, do camarote, que está interessada no Rodrigo. "Ontem eu paguei um mico com ele. Eu virei pra ele e falei assim 'então, eu queria muito te pegar, mas tem muita gente querendo te pegar então não quero pegar mais não'. Maria rebateu. "Ah, gente, revezamento". Mas Natália tratou de pontuar que não gosta "disso".

Feed foi alvo de especulação de votos

Mais tarde, o feed que sempre aparece na sala do BBB, com as curtidas, emojis e torpedos, foi alvo de especulação para votos. Em uma conversa na piscina da casa, Bárbara revelou para Rodrigo que os confinados precisam ficar ligados para quem recebe menos coração. "Pra me defender, vou votar na pessoa que vai ser mais votada, e quem vai ser a pessoa mais votada agora? A que receber menos coração", detalhou ela, ressaltando que a pessoa que recebeu menos votos foi a Maria. "Ela é mais na dela, né", rebateu Rodrigo. "Ela é uma pessoa de boa, mas quando a gente ainda tá todo mundo muito amigo a gente tem que pensar numa estratégia", continuou.

Rodrigo não votaria mais em Naiara Azevedo

Rodrigo mudou de voto. (Reprodução / Globo)

Após mostrar que estava incomodado com a personalidade de Naiara Azevedo durante a bebedeira da estreia do BBB, em uma conversa com Vynicius e Eslovênia na academia, o brother revelou que até ontem, mandaria a Naiara Azevedo para o paredão. "Hoje ela tá uma pessoa diferente, uma pessoa legal, amorosa. Eu mandaria ela ontem, mas hoje eu pensaria", confessou.

Rodrigo e Eslovênia tomaram banho juntos

Os participantes Rodrigo e Eslovênia estrearam o único banheiro da casa e tomaram banho juntos durante a tarde, levando os internautas a shipparem um possível relacionamento entre os dois.

Prova de resistência em dupla valendo imunidade

Prova de resistência valendo imunidade. (Reprodução / Globo)

Durante a exibição do programa ao vivo, Tadeu Schmidt explicou como seria a prova de resistência valendo imunidade para o time pipoca e mandou os participantes formarem duplas. Confira:

Rodrigo e Eliezer Vynicius e Natália Luciano e Lucas Bárbara e Lais Jessilane e Eslovênia

Como é a prova de resistência valendo imunidade?

Patrocinada pela Lojas Americanas, os brothers e sisters precisam segurar algumas caixas da loja, sem poder deixar o objeto cair. Veja as regras:

Ao ouvir a campainha, o cronômetro inicia e as duplas devem pegar quatro cubos grandes, conforme indicação nas telas para os participantes. Antes do tempo terminar, as duplas devem voltar às bases - um de frente para o outro - com os cubos juntos e enfileirados, sem deixá-los cair. A partir do momento que o cronômetro zerar, o participante só pode tocar no cubo que está mais próximo dele. Quando a campainha voltar a disparar, as duplas devem descartar os cubos que estão e pegar novos. Vence a última dupla que permanecer na prova.

Quem ainda tá na prova de resistência?

A dupla Jessilane e Eslôvenia foram as primeiras a serem eliminadas, seguidas de Rodrigo e Eliezer. A prova ainda continua durante a manhã desta quarta-feira

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)