Prova do líder, anjo autoimune, paredão... Confira a dinâmica da primeira semana do BBB 22

Durante a edição do Big Brother Brasil desta terça-feira (18), o apresentador Tadeu Schmidt revelou a dinâmica da semana. Nesta terça, ocorre a prova de resistência entre os pipocas, que vale imunidade para uma dupla.

Prova entre os camarotes

Na quinta-feira (20), além da entrada dos participantes que estão com covid-19, há outra prova valendo imunidade para uma dupla, mas dessa vez entre os camarotes.

Na sexta-feira (21), há uma superprova entre todos os participantes, pela liderança. Na mesma atividade, será determinado o anjo, que é autoimune.

Paredão

A escolha dos primeiros emparedados ocorre no domingo (23), com prova bate e volta: o indicado do líder manda alguém ao paredão pelo contragolpe. Cada um da casa vota em duas pessoas ao paredão. Os dois mais votados disputam o bate e volta com o indicado do contragolpe. Apenas um se salva.

O apresentador Tadeu Schmidt divulgou a dinâmica (Reprodução / TV Globo)