Time Pipoca vai ter prova de imunidade na noite desta terça (18/01)

A primeira prova disputando a imunidade no "Big Brother Brasil 22" vai ocorrer na noite desta terça-feira (18/01). Somente os participantes do Time Pipoca irão participar da dinâmica, que vale a "dispensa" do temido paredão, e a oportunidade de ficar mais uma semana na casa mais vigiada do país.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, Boninho publicou um spoiler de como será o jogo, que tem como patrocinador as lojas Americanas. No vídeo, aparecem duas caixas vermelhas com o logo do empreendimento. Confira:

Quem vai disputar a prova de imunidade do ‘BBB 22’?

Os participantes Eslovênia, Eliezer, Jessilane, Vinicius, Lucas, Luciano, Natália, Rodrigo, Bárbara e Laís vão ter a chance de conquistar imunidade.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora web Vanessa Pinheiro)