'BBB 22': Naiara Azevedo cozinha para todos na casa mas é deixada de lado na hora de comer

Naiara Azevedo está entre as participantes mais comentadas, até o momento, da nova edição do "Big Brother Brasil 22". A cantora vem dando o que falar com o seu comportamento dentro do reality e a situação da vez foi o fato da artista ter cozinhado para todos os colegas de confinamento, mas ter sido excluída na hora de comer.

Naiara foi para a cozinha enquanto os demais estavam aproveitando a área externa da casa. Ela preparou até uma comida especial para Maria, que é vegetariana. Ao se sentarem na mesa para comer, os brothers, após pedido de Tiago Abravanel, aplaudiram a cantora pela sua atitude. Porém, todos se sentaram juntos na mesa enquanto Naiara foi deixada comendo sozinha em outra mesa. A cena vem dividindo opiniões nas redes.