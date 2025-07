Paolla Oliveira sobre passada de coroa à Virginia: ‘Tudo que a Grande Rio me pedir, farei'

Desde que Virginia Fonseca foi anunciada como a nova Rainha de Bateria da Grande Rio, a influenciadora foi alvo de críticas e comparações com a antiga representante, Paolla Oliveira, que precisou sair do sambódromo para dar vida à personagem de Heleninha, na novela Vale Tudo, da TV Globo. Recentemente, a atriz foi questionada sobre a passada de coroa e sua resposta viralizou nas mídias sociais.

Em entrevista à TV Fama, uma repórter perguntou à Paolla: “Você vai ter tempo no meio das gravações de passar a coroa para a Virginia no Carnaval da Grande Rio?”, questionou. Logo em seguida, a atriz respondeu: “Tudo que a Grande Rio me pedir, estarei lá para fazer. Bonitinho, direitinho, como manda o figurino”, disse ela.

Além disso, a entrevistadora ainda indagou se Paolla tinha alguma dica para conceder à influenciadora que representará a bateria do Mestre Fafá no ano de 2025, mas a atriz se esquivou da pergunta dizendo que precisaria pensar antes de respondê-la. “Vou pensar em alguma coisa que faça sentido”, devolveu Paolla.

Reação dos fãs

Nos comentários do vídeo publicado no X, muitos fãs de Paolla Oliveira defenderam a atriz e ironizaram a situação com base nas respostas curtas dela à emissora. “A mente dela ‘aprender a sambar'”, disse uma usuária sugerindo o que a atriz estava imaginando no momento da entrevista. “Kkkk ‘irei pensar em alguma coisa que faça sentido'”, disse outra. “Ela é o cão kkkkkk. Olha esse final”, escreveu uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)