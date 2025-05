Nova rainha de bateria, Virgínia Fonseca mostra os bastidores do primeiro dia na Grande Rio; vídeo

A influenciadora digital Virgínia Fonseca foi oficialmente anunciada nesta quinta-feira (22) como a nova rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. A novidade foi celebrada com muita empolgação pela influenciadora, que compartilhou nas redes sociais um vídeo animado dos bastidores de seu primeiro dia com a escola de samba.

Com a confirmação, Virgínia assume o posto que era da atriz Paolla Oliveira, que se despede da função após sua segunda passagem pela escola, que durou de 2020 até 2025. Paolla também foi rainha da Grande Rio entre 2009 e 2010. Atualmente, a atriz interpreta a personagem Heleninha, na nova versão da novela Vale Tudo, da TV Globo.

"Um pouco da energia que foi hoje!!! Obrigada GRANDE RIO e COMUNIDADE DE CAXIAS por terem me recebido com tanto amor e carinho", escreveu a influenciadora na legenda do vídeo publicado.

"Vem aí uma nova fase e me sinto pronta, vou entregar tudo de mim e prometo retribuir todo carinho e confiança 💖💜💙 que Deus abençoe sempre 🙌🏻", concluiu. Esta será a primeira vez que Virgínia desfilará no Carnaval como integrante oficial de uma agremiação.