‘É Sal’ de Viviane Batidão chega às plataformas e antecipa nova fase da artista

A cantora Viviane Batidão realizou, na noite desta quinta-feira (22/05), um evento exclusivo para fãs, DJs parceiros e convidados em um espaço localizado no bairro da Campina, no centro de Belém, para apresentar em primeira mão o videoclipe de seu novo trabalho: a música “É Sal”, que marca o início da era de seu primeiro álbum oficial. A canção chegou às plataformas digitais às 21h do mesmo dia, e o clipe estreia oficialmente nesta sexta-feira (23/05), ao meio-dia.

Segundo a artista paraense, a faixa traz uma mistura de empoderamento feminino com o “rock doido” - uma batida energética que representa uma vertente marcante do tecnomelody produzido no Pará.

“‘É Sal’ é uma gíria popular nossa que significa o fim de alguma coisa. Essa música fala de libertação, especialmente depois de um relacionamento abusivo”, afirmou à imprensa.

O videoclipe foi gravado nas ruas da cidade onde Viviane nasceu e passou a infância, em Santa Izabel do Pará. A cantora fez questão de envolver familiares, vizinhos e amigos de longa data nas filmagens, que também incluíram cenas na casa onde cresceu.

“Eu queria muito gravar com os meus vizinhos, com a galera que viu a Viviane criança e também a Viviane Batidão nascer como artista. Pintamos as casas, eles se arrumaram, mandavam mensagens perguntando se a roupa estava boa... Foi um momento de muita emoção e alegria para todo mundo”, contou.

Viviane Batidão revelou que o álbum será lançado gradualmente nas plataformas digitais. A próxima faixa a ser lançada será "Só No Pará", prevista para junho, dando continuidade ao enredo

A direção e o roteiro do clipe são assinados por Naré e Guilherme Takshy, com filmagens em estilo mobile e uso de drones. A direção musical ficou a cargo de Rodrigo Camarão, com produção dividida entre os DJs Junior Sales, Junior Vidal e Betinho Izabelense.

Primeiro álbum oficial

Viviane afirma que o projeto representa um momento especial em sua trajetória. “Esse álbum tem muitas referências da minha história, de como nasceu a Viviane Batidão e de todo o caminho que percorri até aqui. Depois de tanto trabalho, eu queria muito compartilhar com as pessoas que eu amo”, acrescentou sobre o encontro que promoveu.

Ao contrário de seus trabalhos anteriores, onde Viviane apenas reunia nas plataformas digitais músicas lançadas separadamente, este novo projeto foi cuidadosamente planejado como um álbum conceitual e faixas inéditas.

“É a primeira vez que eu realmente me dedico à construção de um álbum todo. Ele tem rock doido, tem bagaceira, tem sofrência e tem tecnomelody romântico. Tem uma faixa muito especial que fala sobre o meu amor pelo meu Estado e pela minha cidade. É uma obra que carrega minhas raízes, meu presente e para onde quero ir como artista”, explicou.

Fãs foram prestigiar o pré lançamento do clipe da música 'É Sal' (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A cantora revelou que o álbum será lançado gradualmente nas plataformas digitais. A próxima faixa a ser lançada será “Só No Pará”, prevista para junho, dando continuidade ao enredo.

O novo trabalho também contará com colaborações. Viviane confirmou que a cantora Suanny Batidão participará de uma das faixas. “É um tecnomelody raiz, romântico, daqueles que a gente ama dançar e sofrer coladinho”, adiantou.

Além disso, o album terá uma faixa voltada ao público nacional, com participação de uma cantora pop do funk, cujo nome ainda será revelado.

“A gente está fazendo um rock doido que vai sair daqui do Norte e chegar ao Brasil inteiro. Essa é a nossa missão: mostrar o que é o sal da nossa galera para o país”, disse.

Viviane Batidão também se prepara para representar o Estado na Virada Cultural 2025, que acontece neste fim de semana em São Paulo, marcando mais um passo na expansão nacional de sua carreira.

“Escolhi um caminho mais difícil, porque quero mostrar a força da nossa cultura. Pouca gente conhece a potência que temos aqui, na nossa raiz. Mas eu acredito que vamos chegar lá, mostrando o nosso tecnomelody, o nosso som e a nossa verdade”, concluiu.