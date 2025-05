Andressa Urach é vítima de golpe e confirma rombo financeiro

Andressa Urach desabafou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 16, sobre os problemas que tem enfrentado em sua vida pessoal e profissional. Diagnosticada com borderline, ansiedade e depressão, ela foi pega de surpresa ao descobrir que estava sendo roubada por sócios em suas empresas.

Nos stories de seu Instagram secundário, já que perdeu o acesso à conta principal com 5 milhões de seguidores, a criadora de conteúdos adultos abriu o coração: "Todo mundo sabe que eu tenho um diagnóstico de borderline. E pra gente é muito difícil lidar com as nossas emoções", inicia.

A influencer disse ainda ter sido roubada pela igreja evangélica nos últimos anos. Andressa fez um resumo sobre o que viveu nos últimos anos, quando resolveu entrar em plataformas para exibir o corpo e refazer seu patrimônio. Entretanto, ela não esperava sofrer mais um golpe ao criar outros empreendimentos.