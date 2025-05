Carta psicografada atribuída a Chacrinha relata sofrimento espiritual de Silvio Santos; confira

Uma suposta carta psicografada atribuída ao apresentador Abelardo Barbosa, o Chacrinha, repercutiu nos últimos dias. A mensagem foi divulgada pelo canal "O Espiritualista", no YouTube, e menciona Silvio Santos no plano espiritual, descrevendo uma situação de sofrimento enfrentada pelo apresentador do SBT, que faleceu em 2024.

Na mensagem, psicografada por um médium, Chacrinha afirma ter sido recebido com amor por entidades benevolentes após sua morte, sendo tratado em hospitais espirituais e se preparando para um trabalho de auxílio na chamada "vida após a morte". No entanto, ele relata ter encontrado Silvio Santos em uma região espiritual de sofrimento, conhecida no espiritismo como "umbral".

“Para minha tristeza, vi-o acorrentado, submetido a torturas por espíritos zombeteiros e cruéis. Um espetáculo de sofrimento que rasgou minha alegria”, diz o trecho da carta.

Segundo o texto, Silvio estaria nessa condição espiritual por "resistir a reconhecer Jesus Cristo como Salvador", devido à sua fé judaica, praticada durante a vida. A suposta mensagem afirma que, enquanto não houver uma “aceitação genuína da luz de Cristo”, o apresentador permanecerá em sofrimento.

"Sua crença terrena, como judeu, fez com que relutasse em clamar pelo Cordeiro de Deus, e sem essa entrega sincera, seu resgate se tornou um desafio. Presenciei suas lágrimas, seu desespero, sua tentativa de se desvencilhar das garras daqueles que o oprimem."

A carta também reforça que esse estado não seria uma punição, mas parte de um processo espiritual de aprendizado: "O sofrimento que presenciei em Silvio Santos não é uma punição arbitrária, mas a expressão de um processo educativo."

Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu em 2024 aos 93 anos. Chacrinha, que também marcou a história da televisão, morreu em 1988 em decorrência de um câncer no pulmão.