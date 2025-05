Coluna do Estadão:Planalto já escala os aliados 'bons de briga' e quer garantir comando da CPMI

O Planalto quer aliados "bons de briga" na CPMI do INSS. Embora ainda tente convencer o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a enterrar o colegiado, o governo Lula vê que a instalação será inevitável e elabora a estratégia de enfrentamento aos bolsonaristas, almejando o controle da Comissão. Petistas querem repetir o cenário da CPMI do 8 de Janeiro. A comissão foi inicialmente proposta pela oposição, mas acabou dominada por governistas. Para isso, o Planalto cogita recrutar a "tropa de elite" com nomes como Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Lindbergh Farias. Além disso, parte da base aliada teme que o governo fique desgastado ao se opor à instalação do colegiado e alinham o discurso para colar as irregularidade no governo Bolsonaro.

RITMO. Se a CPMI ganhar mais força para ser instalada, o governo pretende encerrar logo a investigação. Não quer arrastar para o ano eleitoral. Sabe, porém, que a comissão paralisará sua agenda no Congresso este ano, num momento em que Lula tenta aprovar pautas para melhorar a popularidade: a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda e a PEC da Segurança.

NATIMORTA. Levantamento da Coluna aponta a derrota anunciada do presidente da Câmara, Hugo Motta, na ação que tenta trancar o processo contra o deputado Alexandre Ramagem no STF. Em ao menos 16 sentenças, o Supremo rejeitou Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) para revisar julgamentos da própria Corte.

É ISSO! As decisões foram tomadas entre 2017 e 2024 por oito ministros. Embora dois deles já tenham deixado o STF, o tema é considerado pacífico na Corte.

ALERTA. Diante do caso de gripe aviária em granja comercial no Brasil, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Tirso Meirelles, cobrou do governo Tarcísio a regulamentação do Fundo de Defesa Estadual da Sanidade Animal (Fundesa/Pec). Ele observa: as doenças são um risco até quando estão erradicadas.

CAUTELA. No próximo dia 30, a Organização Mundial de Saúde Animal vai declarar o Brasil livre de aftosa e o gado já não é mais vacinado contra a doença. O fundo público-privado seria usado para indenizar pecuaristas, se houver for preciso abater animais em eventual volta de casos.

BANDIDAGEM. O Brasil registrou mais de 1 milhão de tentativas de fraude por dois meses seguidos este ano. Volume representa uma ocorrência a cada 2,2 segundos. Os dados são da Serasa Experian. A maior parte das tentativas foi no setor de Bancos e Cartões.

CÁLCULO. Ao participar esta semana do programa Quintas Tributárias, da Unafisco, o auditor Ricardo Roberto Mendes Ribeiro estimou que o potencial de doações via Imposto de Renda para fundos destinados a crianças, adolescentes e idosos seria de quase R$ 15 bilhões. Entretanto, apenas R$ 380 milhões foram destinados efetivamente em 2024, segundo dados da Receita.

APROFUNDAMENTO. O número surpreendeu integrantes da categoria, que sugeriram um estudo da entidade, com refinamento metodológico para dimensionar com precisão esse potencial.

CLICK

Márcia Lopes Ministra das Mulheres

Com a reitora da Universidade de Brasília, Rozana Naves, no lançamento de um curso de combate ao assédio contra mulheres em bares e casas noturnas.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)