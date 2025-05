Curionópolis recebe Festival Amazônia em Movimento com oficinas a atrações gratuitas

A riqueza da cultura amazônica ganha novos palcos com o Festival Amazônia em Movimento, uma iniciativa do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), que levará um circuito cultural para sete cidades do Pará. As primeiras paradas aconteceram em Belém e Marabá, e agora chegou a vez de Curionópolis ser privilegiada, na sequência Parauapebas, Ourilândia do Norte, Paragominas e Ananindeua também receberão as atividades do projeto que seguirá até o mês de junho.

O festival levará ao público shows de artistas da cena paraense, além de apresentações de grupos locais, garantindo uma programação que dialoga com os elementos culturais característicos de cada cidade. As performances resultantes das oficinas realizadas previamente, como danças tradicionais e apresentações musicais com instrumentos confeccionados a partir de materiais recicláveis, destacarão a criatividade e a sustentabilidade como pilares do Amazônia em Movimento.

Além de promover a cultura regional, o projeto também gera impacto econômico positivo ao impulsionar o turismo e criar oportunidades para as comunidades locais. A gastronomia tem um destaque importante, com a venda de comidas regionais para todos os públicos. Na área do artesanato, microempreendedores e artistas locais apresentarão peças exclusivas, que estarão à venda durante na última noite do festival, em cada cidade, criando um espaço de conexão entre as diferentes expressões da identidade amazônica.

“Nosso objetivo é criar um espaço onde as tradições, a arte e a música da Amazônia possam ser vivenciadas de forma autêntica, tanto por moradores quanto por visitantes. Queremos fortalecer o orgulho pela identidade amazônica e incentivar a economia criativa local, valorizando os artistas e produtores culturais da região”, afirma Liane Gaby, presidente do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã.

Oficinas

Em cada cidade beneficiada pelo projeto serão realizados cinco dias de atividades. O festival oferecerá três oficinas culturais: danças tradicionais, confecção de instrumentos musicais sustentáveis e técnicas de culinária local. As inscrições são realizadas por meio do site do festival com limite total de 30 vagas para cada formação. Os participantes terão a oportunidade de aprender diretamente com especialistas e vivenciar a cultura amazônica na prática.

Os resultados das oficinas serão apresentados no palco do festival, no dia 17 de maio com shows de talentos da região e experiências que unem arte, sustentabilidade e criatividade. O festival acontecerá no Complexo de Lazer do Canal da Amazonas, com shows de Ton Reis, DJ Araújo e Faby Almeida, a partir das 17 horas com entrada gratuita.

O Festival Amazônia em Movimento tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, Grupo Carrefour Brasil e Atacadão, com realização do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA) através da Lei de Incentivo à Cultura - Rouanet. Para mais informações acompanhe o Instagram oficial do projeto: @amazoniaemmovimento.