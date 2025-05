Johnny Massaro fala sobre preconceito com sexualidade na TV

Aos 33 anos, Johnny Massaro revelou ter ficado receoso, por muitos anos, em revelar sua orientação sexual publicamente. É que ele tinha medo de perder oportunidades de emprego ao confirmar sua atração por homens, já que poderia não fazer mais papeis heterossexuais.

Em entrevista a Ronnie Von no programa Companhia Certa, da RedeTV!, que vai ao ar na madrugada do domingo, o ator disse só ter se sentido livre há quatro anos, quando tomou coragem para falar do assunto. Na dramaturgia desde os 11 anos, ele lamentou ter ficado grande parte da vida no 'armário'.

Ele também comemorou ao falar sobre o papel de importância que teve nos últimos anos mesmo depois de ter se assumido: “Mesmo depois de assumido, fui protagonista da novela Terra e Paixão (Globo, 2023), então isso é muito especial”.