Johnny Massaro curte viagem romântica e compartilha vídeo dando beijo no namorado

No ar em 'Verdades Secretas 2' com o personagem bissexual Giotto, Johnny Massaro e seu namorado, o advogado João Pedro, estão curtindo uma viagem pela Europa desde o início do mês. Juntos, depois de passarem pela Alemanha e França, o casal surgiu em Portugal, em um clique romântico cheio de beijinhos, confira:

(Reprodução / Instagram)

O relacionamento do casal foi assumido publicamente em outubro e Johnny revelou que ambos se conheciam desde a infância. Na época, o parceiro declarou seu amor em uma postagem feita no Instagram. "Faz 8 meses hoje que namoro o amor da minha vida [que eu conheci em 97, na casa dos meus avós, no aniversário de minha prima - que descobrimos, no primeiro encontro (último sábado de carnaval), ter sido a primeira “namoradinha” do Johnny]. Logo na quarta de cinzas, dirigimos até a Bahia. No sábado seguinte, a gente já tava se apresentando como namorados e, 8 meses e muitos quilômetros depois, cá estamos. Há encontros e conexões que, de tão profundos e imediatos, levam tempo para compreender”, disse ele em um dos trechos do texto.