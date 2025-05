Resultado inicial do Edital de Quadrilhas Juninas 2025 é divulgado

Nesta sexta-feira (16), a Fundação Cultural do Pará (FCP) publicou na edição do Diário Oficial do Estado o resultado inicial da fase de habilitação do Edital de Quadrilhas Juninas 2025. Por meio do documento são selecionados os grupos que concorrerão durante o XXI Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, uma realização do Governo do Pará, por meio da Fundação Cultural do Estado do Pará.

"O concurso de quadrilhas juninas, assim como o edital de folguedos, é mais uma ação do Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará, que tem o objetivo de promover e democratizar o acesso aos recursos para o fomento de bens e serviços artísticos e culturais e surge como estratégia para a valorização e visibilidade da produção no âmbito da Cultura Popular do Pará”, define o presidente da Fundação Cultural do Pará, Thiago Miranda.

Para os grupos não habilitados, eles têm o prazo de dois dias úteis para recorrer da decisão, por meio de formulário específico conforme indicado no edital e disponível no site da FCP.

Este ano a premiação total do concurso soma aproximadamente 570 mil reais. Os prêmios em dinheiro são distribuídos entre quadrilhas juninas, misses, marcadores, estilistas e coreógrafos, nas categorias adultas e mirins que obtiverem as maiores pontuações, conforme descrito no Edital 006/2025. Todas as quadrilhas inscritas no Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas receberão certificado de participação do evento.

Após terminar esse período de seleção, ocorrerá um sorteio de forma híbrida para definir a ordem das apresentações das quadrilhas e misses juninas. Será no próximo dia 23 de maio, às 10h, na sede da Fundação Cultural do Pará, em Belém. Cada quadrilha poderá enviar um representante para acompanhar o processo.

Os grupos inscritos poderão efetuar a troca entre si, de datas e horários determinados em sorteio desde que o arranjo seja comunicado à coordenação do concurso no prazo de 48h a contar da data do sorteio.

As apresentações do XXI Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas ocorrerão entre os dias 13 e 27 de junho. A apuração dos resultados será realizada no dia 28 de junho e a premiação no dia 29 de junho.