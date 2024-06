Quadrilhas juninas são reconhecidas oficialmente como manifestação da cultural nacional

Na data que rende homenagem a São João Batista, um dos santos mais festejados no Brasil, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou na manhã desta segunda-feira (24) a Lei nº 14.900/2024, que reconhece as quadrilhas juninas como uma manifestação da cultura nacional. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União e a iniciativa consolida a importância dessas festas tradicionais no cenário cultural do Brasil.

VEJA MAIS

A partir dessa nova legislação, as quadrilhas juninas se juntam a outras expressões culturais já reconhecidas. É o caso do forró, escolas de samba e as festas juninas. Em todo o país, as quadrilhas juninas animam as festas no mês de junho, impulsionando o turismo cultural e a economia dos municípios.