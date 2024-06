Quadrilha de Ananindeua fala sobre preparação para temporada intensa de apresentações juninas no PA

O mês de junho começou e o Pará já está com bandeirinhas coloridas espalhadas pelos municípios para os festejos da temporada de São João 2024. Além das comemorações juninas que acontecem em espaços culturais de várias cidades do estado, com shows e festivais, também há os famosos concursos de quadrilha, enaltecendo a tradição do mês com várias atrações. Na capital paraense, o Arraial de Belém, promovido pela prefeitura da cidade, ocorrerá nos dias 13 a 23, na Praça Waldemar Henrique, no bairro do Reduto; já o Arraial de Todos os Santos, da Fundação Cultural do Estado (FCP), inicia também no dia 13, mas segue até 30 de junho, no Centur, no bairro do Reduto. Para aquecer a coreografia e acertar os preparativos finais, muitas quadrilhas estão realizando uma temporada de apresentações pré-desfiles oficiais pelos interiores do estado.

Esse é caso da Quadrilha Mandacaru, do bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. O pontapé inicial para os desfiles foi dado na última sexta-feira, 7, no Distrito de Apeú, em Castanhal. Aloizio Furtado Jr, presidente da quadrilha junina, explicou que a preparação para a série de apresentações está sendo intensa.

"Muito trabalho, muito trabalho mesmo. A gente está com uma história para contar no São João ótima, que vai relembrar muitas pessoas do passado e queremos fazer o melhor São João representando o nosso bairro", afirmou.

Quadrilha Mandacaru, do bairro de Águas Lindas, em Ananindeua (Wagner Santana / O Liberal)

Neste ano, a quadrilha irá trazer o tema "As Voltas que o São João Dá: Do Passado ao Presente a Recordar". Sobre os preparativos específicos demandados pela época, o presidente destacou a importância de trazer um elemento surpresa. "Nosso cenário é o que vai contar a história mesmo, para o pessoal entender totalmente o nosso tema. E a nossa união, claro, que vai fazer a diferença, onde um ajuda o outro", acrescentou Jr.

Marco Antônio, um dos diretores da quadrilha, complementou que o grupo Mandacaru está se preparando com muito foco e dedicação. "Apesar do cansaço, crio que vamos apresentar um lindo espetáculo", afirmou.

O diretor também mencionou os desafios financeiros enfrentados pelo grupo. Segundo Marco Antônio, muitas vezes a quadrilha depende de bingo e rifas para conseguir confeccionar os trajes típicos. "Mesmo assim, levamos nossos ensaios com garra e esperança para que tudo dê certo", complementou.

Estratégias e expectativas

Neste ano, a Quadrilha Mandacaru não ficará apenas no município e capital para disputar os concursos. Eles também vão participar das disputas juninas em Benevides, Macaranã e Salinópolis. Para manter os integrantes preparados e com fôlego para enfrentar as inúmeras apresentações que virão, Marco Antônio destaca a importância de viver a experiência de São João com responsabilidade.

"Apesar de ser uma competição, eles devem viver, brincar e dançar o São João, tendo compromisso, união e respeito. Chegamos ao momento em que as cobranças devem ser menos rigorosas. Agora é o momento de concentrar com palavras, positivas e muitas orações", afirmou um dos diretores.

Miss Negritude, Alessandra Dulce (Wagner Santana / O Liberal)

A Miss Negritude da quadrilha, Alessandra Dulce, de 30 anos, também está se preparando intensamente para a série de apresentações deste mês. Dentro os cuidados que a miss elencou, estão uma atenção maior, principalmente nesse período, a saúde mental e a alimentação.

“Estou cuidando da minha alimentação e do prepara físico para estar bem nas apresentações. Antes de dançar, tenho que me alimentar bem para não passar mal e beber bastante água para hidratar, além de se alongar antes de cada apresentação”, disse Alessandra.

Para ela, participar da série de eventos pré-oficiais com a quadrilha é uma experiência enriquecedora, mas que exige muito comprometimento da miss. “Minha expectativa é muita emoção, alegria e coração acelerado. Queremos encher o público que vai estar presente a cada apresentação de alegria”, declarou a jovem.

Esse é a primeira vez que Alessandra participa da competição como miss na Mandacaru. “Para mim, significa força, alegria e poder. Fico emocionada em saber que confiaram a mim esse título”, acrescentou.