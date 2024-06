Veja a programação cultura para o mês de junho em Belém

Mês de junho começou e com ele tem uma programação recheada de festas juninas. Como o período pede, as quadrilhas e pássaros juninos são as principais atrações dos eventos nacionais nos próximos 30 dias. Além disso, a gastronomia também passa a ser personagem principal desse período.

Um dos eventos que ocorre em quase todos os bairros de Belém, são as quermesses. Um dos eventos tradicionais, é a Festividade de Santo Antônio, que ocorre até dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio, na Paróquia São Francisco de Assis (Dos Capuchinhos). Ao longo dos dias, atrações culturais vão se apresentar no lugar.

Para este domingo (02), a programação terá o Grupo Mururé. Mas se apresentam por lá, ao longo da festividade, Chico Sales, Mahrco Monteiro, Fruta Quente, Anderson Freitas, Beatles Forever, dentre outros.

“Quero dizer que estou muito feliz em poder voltar mais um ano a cantar nesta festividade, momento de celebração de união e encontro familiar, que é o que ela representa. Através da música, do meu show, vamos levar essa entrega e muito mais para essa apresentação”, disse Chico Sales, que se apresenta na festividade dia 09.

Na Paróquia Santo Antônio de Lisboa também está tendo quermesses. A programação ocorre na Rua São Miguel, 943, no Jurunas, até o dia 13 deste mês. Terá shows de música ao vivo, danças folclóricas tradicionais, barracas de comidas típicas, dentre outros.

Até o dia 29 de junho terá o Arraiá de São Miguel, na Paróquia São Miguel, localizada na Av. Alcindo Cacela, 2984. Como nas outras paróquias, o objetivo é a valorização das comidas, danças e músicas regionais.

O Arraial de Todos os Santos abre oficialmente no dia 8 de junho com a "Revoada", na Casa das Artes, e segue do dia 13 ao 30 de junho com as apresentações de quadrilhas, misses e shows, ocorrem no Centur.

Além disso, no mesmo lugar vai ocorrer o XX Concurso Estadual de Quadrilhas. Que inicia junto com a tradicional programação, no dia do encerramento terá as apresentações das quadrilhas campeãs.

No teatro Waldemar Henrique ocorrem as apresentações de "Pássaros Juninos", de 18 a 23 de junho, na Casa da Linguagem terá o "Arraial das Letrinhas", no dia 21, e no Núcleo Curro Velho terá o "Auto Junino". de 28 a 30 de junho.

Ainda vai ocorrer o concurso das misses no dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, no Centur.

Nos dias 13, 14, 15 e 16, ocorre no estacionamento do Mangueirão, o Parárraiá 2024. O evento que é 90% gratuito, terá shows nacionais de Henry Freitas, Mari Fernandes, Luan Santana, Wesley Safadão, Matheus Fernandes, Hugo e Guilherme, Nattan, Manu Bahtidão, Dennis DJ, Xand Avião, Joelma e João Gomes. Além de apresentação de quadrilha e um circuito gastronômico com comidas típicas.

Com entradas gratuitas para 90% do ambiente, apenas os camarotes estão sendo vendidos no site brasilticket.com.br. O ingresso individual custa R$ 120 e o combo para os 4 dias está por R$ 400.

Também gratuito, o Arraial Junino 2024, da Prefeitura de Belém e da Federação de Quadrilhas Juninas do Pará (FEQUAJUPA), será de 13 a 23 de junho, com o tradicional Concurso Oficial de Quadrilhas 2024. São premiadas premiar 44 propostas juninas, entre elas, 36 grupos de quadrilhas devidamente habilitadas.

, além de valorizar e dar visibilidade aos grupos juninos do estado. Neste ano, o evento se apresenta como uma ação de promoção e democratização do acesso aos recursos para o fomento de bens e serviços artísticos e culturais de Belém.