São João 2024: Onde vai ter festa, arraial e quadrilha junina em Belém? Confira a programação

Mesmo ainda estando no mês de maio, os preparativos para "pular a fogueira" ao som da sanfona e vestir roupas xadrez com chapéus de palha, já começaram. Com a proximidade do mês de junho, a capital paraense se prepara para uma programação cheia de festas juninas, quermesses, arraiais e concursos de quadrilhas juninas. Confira:

Onde terá arraial junino em Belém?

Arraial de Santo Antônio de Lisboa | @salbelem

Onde: R. São Miguel, 943 - Jurunas

Quando: 31/05, 01, 02, 07, 08, 09 e 13/06

Festividade de Santo Antônio | @sfranciscodeassis_capuchinhos

Onde:Tv. Castelo Branco, 1541

Quando: De 31/05 a 13/06

Arraial de São Miguel | @paroquiasaomiguelcremacao

Onde: Av. Alcindo Cacela, 2984 - Cremação

Quando: De 31/05 a 13/06

Arraiá de São Geraldo |@paroquiasaogeraldomagela

Onde: Rua São Paulo, 246 - Conjunto Marex

Quando: 15/06 das 7h às 23h

Onde terá apresentação junina em Belém?

Revoada do Arraial de Todos os Santos | @fundacaoculturalpa

Onde: Casa das Artes (Rua Arcebispo D. Alberto Gaudêncio Ramos, 236, ao lado do Santuário Basílica de Nazaré) |

Quando: 08/06

Pássaros Juninos | @teatro_waldemar.henrique_

Onde: Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina)

Quando:18/06 a 23/06

Auto Junino no Curro Velho | @casadalinguagem_currovelho_fcp

Onde: Fundação Curro Velho - Casa da Linguagem (Av. Nª Sra. de Nazaré, 31 - Nazaré)

Quando:28/06 a 30/06

Onde terá concurso de quadrilha junina em Belém?

Arraial de Belém | @fumbelcultura

Onde: Praça Waldemar Henrique - Bairro do Reduto

Quando: De 13/06 a 23/06

Arraial de Todos os Santos | @fundacaoculturalpa

Onde: Centur (Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré - Bairro do Reduto)

Quando: De 13/06 a 30/06

Quando começa o arrastão do Arraial do Pavulagem em Belém?

Arrastões do Arraial do Pavulagem | @arraialdopavulagem

Onde: A concentração será na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz. Partindo de lá, o cortejo avança pela Avenida Presidente Vargas, pela Rua Municipalidade e segue até a Praça Waldemar Henrique - onde um show da banda Arraial do Pavulagem completa a festa de cultura popular.

Quando: 16/06, 23/06, 30/06 e 07/07

Quando acontece o São João da Amazônia em Belém?

Festival Parárraiá - São João da Amazônia | @saojoaopararraia

Onde: Estacionamento do Estádio Olímpico Mangueirão

Quando: 13/06, 14/06, 15/06 e 16/06