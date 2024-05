Quadrilhas juninas de Belém aceleram preparativos para o São João da capital

Este é o último fim de semana antes do início do mês de junho, e, os preparativos para os desfiles oficiais estão a todo vapor para manter a tradição junina na cidade. O evento, organizado pela Prefeitura de Belém por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), ocorrerá de 13 a 23 de junho na Praça Waldemar Henrique, no bairro da Campina. A programação contará com a participação de 35 grupos de quadrilhas, além de Pássaros e Cordões de Bichos, Grupos Parafolclóricos, Grupos de Carimbó, Grupos de Boi-Bumbá e grupos de Todas.

Para esse momento, os grupos de quadrilha precisam estar com as coreografias bem ensaiadas e nos preparativos finais para se apresentar ao público. A quadrilha Encanto da Juventude, do bairro do Guamá, é um dos grupos que se prepara intensamente para as apresentações. Com 32 anos de tradição, este ano, eles vão trazer como tema "Sou feita de um pouco de tudo. Mulheres que cantam e dançam".

Faltando poucos dias para as encenações oficias, Tom Vilhena, presidente, fundador e um dos coreografos da quadrilha, explicou que os ensaios, agora, estão mais tranquilos após a participação em concursos preparatórios realizados em maio. "Estamos ajustando detalhes específicos que só serão usados nos concursos oficiais", afirmou Tom.

Quadrilha Encanto da Juventude (Carmem Helena / O Liberal)

A estreia do grupo em um curso oficial fora do estado será no município de Bujaru no dia 31 de maio. Tom destacou a importância de focar nos planos estabelecidos e estar preparando para lidar com imprevistos.

"Se algo der errado, preferimos não arriscar uma estreia que não seja a altura do que planejamos", disse ele, ressaltando que a equipe trabalha para minimizar qualquer surpresa de última hora.

Segundo o fundador, os ensaios da Encanto da Juventude, que ocorrem em uma quadra do bairro, a partir das 21h, incluem a confecção e a decoração dos trajes pelos próprios brincantes. "Estamos dividindo o tempo entre ensaios e a finalização dos figurinos", explicou Tom.

Quadrilha Encanto da Juventude (Carmem Helena / O Liberal)

Ele adiantou as peças estão na fase final de confecção e de decoração das indumentárias. "Estamos no momento final para sair tudo conforme o planejado, tudo como foi feito no protótipo", acrescentou.

A quadrilha Sedução Ranchista, promovida pelo Grêmio Recreativo Beneficente Jurunense "Rancho Não Posso Me Amorfiná", também está intensificando seus preparativos. Sílvio Bahia, representante da quadrilha junina, compartilhou os detalhes desse período crucial para o grupo.

"Às vésperas dos concursos oficiais, sempre surge aquela apreensão e ansiedade", comentou, acrescentando que os ensaios são uma oportunidade de aprimorar o projeto, mostrando em partes o que está por vir.

"Sempre com os ensaios a todo vapor, total foco e dedicação para trazer o melhor", acrescentou Silvio.

Segundo ele, a fase atual é de finalização, com pequenos ajustes visando o conforto dos brincantes, prioridade máxima da quadrilha. "Sempre há percalços no meio do processo, principalmente quando lutamos por espaço, reconhecimento e mais recursos para a cultura das quadrilhas juninas", explicou Silvio.

As emoções estão à flor da pele para a equipe da "Sedução Ranchista". "Um misto de ansiedade e excitação pelo projeto que estamos preparando para os concursos", descreveu Sílvio. Desde o traje até a coreografia, tudo foi pensado com cuidado para os brincantes, o público e a homenageada da quadrilha este ano, a cantora paraense Dona Onete.



DEDICAÇÃO

A personal trainer, Keize Larrat, de 27 anos, é a Miss Caipira do Encanto da Juventude. Ela relatou que sua preparação é intensa, envolvendo boa alimentação e cuidados com a sua mental devido à pressão do período.

"Os ensaios se tornam mais exaustivos à medida que a estreia se aproxima, queremos que tudo fique perfeito", comentou a Miss, compartilhando que apenas três dias antes da estreia, o grupo passa a ensaiar com os figurinos completos.

Keize destacou que, atualmente, a quadrilha tem passado pela técnica de “limpeza coreografia”. Segundo ela, essa é uma parte essencial dos preparativos. “O coreografo define movimentos, marcação de espaço e expressões faciais nesses ajustes finais”, explicou.

A ansiedade é inevitável, mas a Miss Caipira trabalha para manter o equilíbrio emocional. "É uma responsabilidade imensa representar uma quadrilha tão tradicional. Fui bem acolhida e sinto uma motivação enorme para dar o meu melhor", afirmou ela.

Marcela Pinheiro, estudante de 22 anos e quadrilheira da Fúria Junina, localizada no bairro do Marco, e atual campeã dos concursos do Centur e da Fumbel. Ela relatou que a sua preparação iniciou em março, apenas dois meses antes do pré-São João.

"Entrei para somar e comecei a ensaiar, dedicando-me e conciliando o horário de ensaio com outros afazeres", revelou Marcela.

Com sete anos de experiência na dança de quadrilha, sendo seis deles na Fúria Junina, ela destaca a renovação constante que cada temporada proporciona. "O sentimento de paixão pelo São João se renova a cada dia que passa", enfatizou.

Marcela Pinheiro, estudante de 22 anos e quadrilheira da Fúria Junina, localizada no bairro do Marco, e atual campeã dos concursos do Centur e da Fumbel (Arquivo pessoal)

Além de ser brincante, Marcela também é uma das proprietárias da Fúria Junina, o que lhe dá uma perspectiva sobre os desafios e as expectativas do grupo. "Para um grupo que busca o título novamente, é cada vez mais buscar limpar o que está errando, usar as justificativas dos jurados dos concursos de ensaio a nosso favor", afirmou.

O tema escolhido para a quadrilha deste ano é "Açaí: o ouro negro da Amazônia", refletindo a riqueza cultural natural da região. Marcela adianta que os preparativos visam criar uma apresentação regional e temática, desde a música até os trajes. "Esperem algo bem regional, diferente e lindo", prometeu Marcela.