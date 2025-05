Diretoria da Festa de Nazaré anuncia concerto para as mães no Theatro da Paz

Em homenagem ao Dia das Mães, Belém receberá o concerto “Um Espetáculo de Mãe” que será apresentado no Theatro da Paz, às 20h do dia 7 de maio. Com orquestra ao vivo, cantores e projeções em telão, a programação substitui o tradicional “Mamãe vai Dançar”, promovido há mais de 20 anos pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). A apresentação será comandada pelo maestro Benedito Júnior e pela Orquestra Temas Inesquecíveis.

“Mudamos o evento, mas o objetivo permanece: arrecadar fundos para a realização do Círio de Nazaré, além de colaborar para as obras sociais da Paróquia de Nazaré. E ainda teremos um momento especial com a bênção da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré”, ressalta o coordenador do Círio 2025, Antônio Sousa.

Durante o evento, será apresentado um repertório que inclui canções inesquecíveis, celebrando a beleza e a importância da maternidade. Um dos principais momentos do espetáculo será uma homenagem especial à Virgem de Nazaré, com a execução de músicas memoráveis do Círio de Nazaré.

O maestro Benedito Júnior explica que “o repertório deste espetáculo foi elaborado com uma atenção especial para incluir músicas marianas, mas também abrange temas universais de amizade, fé e amor. Assim, o público poderá vivenciar tanto a espiritualidade quanto a celebração da maternidade em uma única noite”.

A seleção do repertório foi um esforço colaborativo entre a Diretoria da Festa de Nazaré e o maestro Benedito Júnior. Este processo envolveu uma seleção minuciosa das músicas que melhor traduzem os sentimentos propostos, com o intuito de criar uma experiência musical que ressoe com o público. O maestro carrega a experiência de ter participado de diversas edições do Círio de Nazaré, tendo atuado em momentos significativos como a Trasladação, a manhã do Círio e o Círio Fluvial, como integrante da Orquestras Sinfônica do Theatro da Paz e Vale Música Belém.

Sobre a Orquestra Temas Inesquecíveis

Criada pelo maestro Benedito Júnior com uma proposta inovadora e emocionante, a Orquestra Temas Inesquecíveis se destaca como a melhor filarmônica de trilhas sonoras da cidade, encantando o público desde sua fundação, em 2017. A orquestra se tornou uma referência no cenário cultural local, oferecendo experiências artísticas que combinam a magia da música ao vivo com performances de cosplay e cenas projetadas em telão, criando um espetáculo único e envolvente.

Sob a direção artística de Benedito Júnior e com direção técnica de Sandim Produções, a Orquestra Temas Inesquecíveis já se apresentou para milhares de pessoas. “Com uma equipe composta por mais de 50 profissionais dedicados, cada apresentação é planejada para garantir que todos os detalhes sejam cuidadosamente elaborados”, afirma o maestro.

Serviço

Um Espetáculo de Mãe, com a Orquestra Temas Inesquecíveis

Dia 07 de maio, a partir das 20h Local: Theatro da Paz

Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do Theatro da Paz, na Loja Lírio Mimoso (ao lado da Basílica Santuário), pelo site Ticket Fácil ou na sede da Diretoria da Festa de Nazaré, no Centro Social (área do estacionamento da Basílica).

Mais informações: (91) 4009-8417