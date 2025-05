Dia das Mães é tema de recital do Instituto Carlos Gomes; entenda

O Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), em Belém, realizará no dia 6 de maio, às 18h, mais uma edição do projeto Terças Musicais, que trará ao público um recital especial para comemorar o Dia das Mães, na Sala Ettore Bosio. Com entrada franca, a programação terá a participação de alunos das classes de Iniciação Musical e dos cursos Técnico e Preparatório, e o acompanhamento dos professores de cada instrumento.

Estudantes das turmas de Iniciação Musical da professora Jeiza Barra, do IECG, prepararam um repertório dedicado às mães, e ainda apresentarão o trabalho pedagógico desenvolvido ao longo do semestre. "O repertório que montamos já inicia com uma sequência muito especial, com músicas tocadas em flauta doce e cantadas em cânone. E a apresentação será o resultado desse trabalho de canto coral e percepção musical", adianta a professora.

A artista e educadora Jeiza Barra afirma também que "os alunos aprenderam nesse último mês que, como no canto coral, é sempre preciso de todos para a construção de um som bonito. Fizemos diferentes atividades específicas para isso. Eles aprenderam princípios que os ajudarão desde o início da sua jornada como músicos e vão mostrar toda essa interação como grupo sonoro na apresentação que vai homenagear as mães". A programação terá ainda a participação de alunos de Instrumento e Canto Lírico.

O Projeto Terças Musicais visa oferecer aos alunos do Instituto Estadual Carlos Gomes a vivência de palco desde o início de seus estudos de Instrumento e Canto, e dar visibilidade para a comunidade externa dos diversos cursos e aos trabalhos desenvolvidos pelo IECG, por meio dos recitais de alunos e professores da instituição.

Segundo o professor Victor Dantas, coordenador do "Terças Musicais", "essas apresentações são muito importantes para os alunos, pois dão a experiência de palco que eles precisam desde o início da vida musical, fomentam a formação de plateia e permitem interagir com professores e músicos profissionais, que são convidados para tocar".

O Instituto Estadual Carlos Gomes foi criado em 24 de fevereiro de 1895, sendo o terceiro estabelecimento de ensino musical do Brasil. Ao longo das décadas, seus objetivos principais e missão tem sidoo fomentar o ensino técnico e científico da música, buscando a formação de profissionais, utilizando o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Para isso, foram instaladas e mantidas unidades de ensino musical em diferentes níveis, visando à formação de instrumentistas, cantores e regentes.

Os recitais do projeto “Terças Musicais”, com entrada gratuita, ocorrem em uma terça-feira do mês, sempre às 18h, na Sala Ettore Bosio, no Instituto Estadual Carlos Gomes - Avenida Gentil Bittencourt, nº 909, bairro Nazaré, em Belém.