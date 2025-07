Mulher Abacaxi acusa jogador famoso de transfobia: “Boa para ficar, ruim para assumir”

Marcela Porto, a influenciadora conhecida como Mulher Abacaxi, afirmou que manteve um relacionamento com um jogador de futebol conhecido, mas que ele se negou a publicizar o romance por ela ser trans. Ela ainda revelou ter sofrido ameaças de processo caso a história vazasse na mídia.

Segundo Marcela, o atleta impôs que mantivessem encontros apenas fora do Brasil, com medo da repercussão. A influencer lembra que, ao sugerir um passeio pela praia no Rio, ele reagiu com irritação: “não queria que nunca o nome dele saísse na mídia comigo”.

Marcela não se conteve: “Eu falei horrores para ele. É transfobia”, relembrou a influenciadora, que seguiu dizendo que não pediu comprometimento formal, mas também não aceitaria ser escondida.

“Boa para ficar, ruim para assumir”

Para ela, o caso reflete um comportamento comum: “Eles querem que a gente aceite esse lugar de ‘boa para ficar e ruim para assumir’.”

A influenciadora destacou que já passou por situação semelhante com outro jogador que foi à Copa do Mundo, e decidiu não mais tolerar esse tipo de relacionamento. “Quero respeito, não ser amante escondida”, afirmou.

Marcela enfatizou que mulheres trans merecem mais do que relações ocultas. “Merecemos amor também”, afirmou, ressaltando a importância de relações respeitosas e públicas.