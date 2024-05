Arraial do Pavulagem realiza neste sábado, 25, primeiro ensaio para os Arrastões de 2024

O Instituto Arraial do Pavulagem realiza neste sábado, 25, o primeiro ensaio do Batalhão da Estrela antes dos Arrastões de 2024, que começam no dia 16 de junho. O Batalhão é um complexo de artistas e brincantes do cortejo que envolve música, danças e arte circense. Neste ano, o número esperado de participantes do Batalhão é de 1100 pessoas, o que significa o maior da história. Em 2023, foram cerca de 900 brincantes, que passaram também pelas oficinas e ensaios, antes de guiar a multidão pelas ruas de Belém.

Os ensaios serão realizados até o dia 13 de junho, e vão ocorrer sempre, nos dias de semana, de segunda a sexta, das 19h às 21h. Aos sábados, funcionarão de 16h até as 18h, e aos domingos, de 9h às 11h. O local é o Instituto Arraial do Pavulagem, no Boulevard da Gastronomia, em frente a Estação das Docas. Além das pessoas que participaram das oficinas, o público pode comparecer para assistir e curtir o clima de preparação com música, festa e animação.