Arraial do Pavulagem leva multidão às ruas de Belém em segundo arrastão cultural

O Arraial do Pavulagem reuniu uma multidão em cortejo e na Praça Waldemar Henrique neste domingo (18) no segundo arrastão cultural, em Belém. Nesta edição, uma das novidades foi a ala especial às pessoas com autismo.

O Espaço + Inclusão, uma espécie de camarote especial, foi reservado às pessoas com autismo e contou com abafadores, recursos sensoriais e equipe multiprofissional de suporte. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a organização do Arrastão, a Equatorial e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa).

Multidão nas ruas

A estimativa da organização é que mais de 35 mil pessoas participaram do arrastão e do show.

O Arraial do Pavulagem sai há 36 anos pelas ruas de Belém e reúne milhares de pessoas celebrando a cultura popular. Entre os brincantes, há as pessoas que fazem parte do Batalhão das Estrelas em diversas funções.

