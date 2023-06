Músicas do Arraial do Pavulagem contribuem para a preservação da cultura; conheça lista com top 10

O Arraial do Pavulagem sai há 36 anos pelas ruas de Belém do Pará e reúne milhares de pessoas celebrando a cultura popular. Entre os brincantes, há as pessoas que fazem parte do Batalhão das Estrelas em diversas funções. O que ajuda a contar essas narrativas de boi e das particularidades de Belém são as canções, conhecidas pelo público, de cor. Neste domingo, 17, até o 1º domingo de julho o "Arrastão do Pavulagem 2023 - Arraial por um Mundo de Paz" sairá em cortejo da praça da república à praça Waldemar Henrique.

A cantora e compositora Luê compartilhou em seu Instagram em um vídeo uma lista de músicas do Arraial do Pavulagem que fazem parte da sua memória afetiva e que são compartilhadas em momentos com o pai, Júnior Soares, integrante do Arraial. O vídeo ganhou repercussão e outras pessoas também destacaram as músicas que mais gostam e sua relação com elas.

A pedagoga Lucelle Oliveira do Nascimento, 40 anos, é fã do Arraial do Pavulagem e frequenta há mais de três décadas os "Arrastões", portanto, conhece muitas músicas e se dedica a manter viva a cultura popular. Hoje ela toca maracas nos cortejos e conta como o interesse surgiu. "Frequento o Arraial do Pavulagem há 34 anos. Tudo começou com minha mãe me levando à Praça da República para ver o Boi. Naquela época, o 'Pavulagem do teu coração' saía do Teatro Waldemar Henrique, dava uma volta na Praça e depois voltava para o Teatro para fazer o show", relembrou.

Para uma criança de 6 anos acompanhada da família, um universo se abria. Lucelle contou à reportagem os sentimentos vividos naquele primeiro encontro, ao ouvir a música e ver o boi. "A primeira vez que vi o Pavulagem, as portas do Teatro Waldemar Henrique estavam fechadas, vinha um barulho de tambores lá de dentro e, quando as portas se abriram, me apaixonei pelo boizinho, no cabo da vassoura, trazido pelo então Rui Baldez", contou.

"Nesta época, eu ia com minha mãe e minha irmã Marcelle. Depois minha avó passou a ir conosco. Quando a mamãe passou a ter problemas de saúde, passei a ir sozinha. Este ano a família voltou para o Batalhão: minhas duas irmãs e meus dois sobrinhos", completou.

Não demorou muito para que toda a família se integrasse às atividades do Batalhão da Estrela. "Este ano a família voltou para o Batalhão: minhas duas irmãs e meus dois sobrinhos. Mamãe e vovó, atualmente cuidam do nosso visual para os 'Arrastões' e ficam em casa por conta da saúde debilitada da mamãe", disse.

Questionadas sobre as canções que são mais marcantes, Lucelle pontuou quais e ainda revelou alguns fatos históricos. "As canções mais marcantes, para mim, são 'Recado', principalmente essa música gravada na voz do Rui Baldez. 'Batalhão da Estrela', feita em 1995 para homenagear o 'Batalhão da Estrela', pessoas que tocam percussão, dançam, andam na perna de pau ou vão nos cavalinhos, acompanhando o Arrastão do Pavulagem", começou.

"E também a música 'Rodopiou', um carimbó que teve sua letra adaptada quando fomos proibidos de dançar na praça da República, durante um ano do governo Hélio Gueiros, porque este tinha reformado a praça e a justificativa era de que iríamos destruir a grama. Trecho de Rodopiou: 'A polícia não quer que eu dance aqui, que eu dance ali, dance acolá...'. Também amo 'Moreninha do cabelo cacheado', que é uma homenagem para nós, morenas", complementou.

Lucelle incentiva que as famílias frequentem os Arrastões e incentivem as crianças a valorizarem a cultura popular, o Arraial do Pavulagem. “A cultura popular é muito importante para o desenvolvimento social, e, a transmissão dessa cultura para as crianças, através das músicas do Pavulagem é de fundamental importância para que elas conheçam as músicas e evoluam dentro da nossa cultura. O Arraial do Pavulagem sempre fala em ‘Arraial do Futuro’, justamente para garantir que nossa cultura se fortaleça com o passar do tempo. Neste domingo, 18, teremos mais uma oportunidade de fortalecer a nossa cultura! Então, venham conosco, a partir das 9h, saindo da frente do Teatro da Paz, em direção à Praça Waldemar Henrique”, finalizou com o convite.



Confira a playlist indicada pela brincante Lucelle

1- Recado

2- Toada do Igapó (sempre choro ao ouvir, pois lembro do Rui Baldez cantando)

3- Batalhão da Estrela

4- Rodopiou

5- Moreninha do cabelo cacheado

6- Namoro Malcriado

7- Iniciais BP

8- Teu olhar

9- Quadrilhão de Salvaterra

10- Realeza do Guamá

