Primeiro Arraial do Pavulagem sairá neste domingo da República

A multidão colorida com o batuque do boi invadirá mais uma vez as ruas de Belém com o começo dos festejos do Arraial do Pavulagem no primeiro arrastão de 2023 neste domingo (11). A organização espera mais de 35 mil pessoas que acompanharão o trajeto da Praça da República até a praça Waldemar Henrique, em Belém. O espetáculo começa com a Roda Cantada às 9h, em frente ao Theatro da Paz. No total, o Batalhão da Estrela do Arraial terá neste ano 900 brincantes.

Os brincantes tradicionais do Arrastão do Pavulagem estão empolgados para mais um ano de festejos neste ano. Para o músico Hugo Adrian Sarmanho, de 29 anos, o grupo é um espaço de comunhão e de alegria. “Um momento de retorno ao que existe de mais profundo no ser amazônico”, declara. Hugo confessa que sente uma grande expectativa pelo início dos festejos. “Fico esperando o ano inteiro pra ver os ensaios, conhecer as pessoas e rever os amigos”, confessa.

“Espero que as pessoas que participam tanto no Batalhão [da Estrela] quanto fora dele, tenham interesse pela própria cultura, pela própria raiz, e se animem a festejar outros bois pelo ano, ou mesmo iniciar movimentos culturais ao mesmo estilo do Arraial, que atendam sobretudo as crianças, para que cresçam conscientes da beleza que é ser amazônida”, acrescenta.

A psicóloga Gabriela Coelho Alves, 37 anos, há cinco anos vive o Arraial do Pavulagem. Gabriela participou das atividades de oficina de percussão no instrumento e de dança. Ele consegue perceber o crescimento psicossocial significativo. “Como psicóloga é muito importante a interação social para o bem estrar e saúde mental. Sou da percussão, toco o instrumento chamado matraca”, conta.

Os sentimentos são os melhores para os novos arrastões deste ano. “Minha expectativa para o Arrastão esse ano é de como um Arrastão que promova a paz e a união tanto dos participantes quanto dos brincantes, e que nos unamos em prol de um bem maior que é confraternizar essa emoção nas ruas e na praça”, adiantou.

Outra brincante é a técnica de enfermagem, Glauce Abbud do Amaral, de 32 anos, que há dez anos começou a se envolver com ao Arraial. Atualmente, ela é uma das responsáveis pelos vaqueiros e pelos pernaltas. “O Arraial do Pavulagem para mim representa a alegria, manifestação cultural e diversão. Lógico, como eu tenho responsabilidade dentro do Instituto, como eu ajudo, eu tenho um pouco o lado dos afazeres. Até porque é uma responsabilidade social, porque a gente traz crianças”, destacou.

Os Arrastões ocorrem neste ano nos dias 11, 18 e 25 de junho e 02 de julho. O evento tem o patrocínio da Equatorial Pará e da Lei Semear. A expectativa é que o batalhão saia às 10h, pela avenida Presidente Vargas, e chegue à Praça Waldemar Henrique, após passar pela Rua Municipalidade.

O presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva, está novamente empolgado com mais uma temporada de arrastões do Arraial. “A expectativa é que a gente faça uma condução segura, tranquila, com alegria e paz no coração, fortalecendo o nosso tema - que é 'Arraial por um Mundo de Paz'. Que todos consigam brincar e se divertir com a gente na rua, consolidando a dedicação dos brincantes iniciantes e iniciados do Batalhão da Estrela. Esperamos o melhor para esses quatro Arrastões e o público pode crer que nós vamos dar o nosso melhor por essa grande festa, que tem como maior tradição levar Cultura para o povo da Amazônia", diz o músico e compositor.