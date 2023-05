Arraial do Pavulagem realiza primeiro ensaio na rua para arrastões juninos

Os brincantes do Arraial do Pavulagem ocuparam pela primeira vez o asfalto da Boulevard Castilhos França para os ensaios dos arrastões de junho. O ensaio realizado das 18h às 21h teve muita música, dança e brincadeiras com os pernaltas. Outros ensaios ocorrerão até o dia 7 de junho, em frente ao Instituto Arraial do Pavulagem. A organização estima 670 pessoas.

Talita Oliveira aproveitou os ensaios para fazer o filho Amaro, de dois anos, conhecer o Arraial do Pavulagem. A moça já saiu na ala dos pernaltas em outros anos. "Acho fantástico. Isso no meu ver movimento a nossa cultura. é uma mistura de culturas, a gente aprender. é lindo demais. As crianças adoram. essa interação das pessoas com a música, a dança, os pernaltas é tudo maravilhoso", declara.

DANÇA - Uma das novidades deste ano serão novos passos nas danças do Arraial do Pavulagem que irá misturar passos da quadrilha com o boi nos arrastões. Segundo o instrutor de dança, Ygor Felipe, tudo está sendo ensinado para que os brincantes saibam os passos quando começarem os arrastões. "A gente sempre tem a organização de algumas coreografias durante o ano e sempre vamos inserindo coisas novas. Nesse ano, a novidade são os passos de quadrilha. Vamos fazer uma evolução legal nas quadrilhas", explicou.

Os novos passos são ensinados durante as oficinas e colocados em prática nos ensaios de rua. "Tem toda uma preparação nas oficinas e nos ensaios já chegamos com as pessoas que já participam alguns anos, que já sabem como se dá o andamento, e fica mais fácil de trabalhar então eles conseguem executar esse movimento que a gente quer fazer na avenida", complementa Ygor.

Nos ensaios, os iniciantes (que participaram das Oficinas pela primeira vez) interagem e se misturam com os iniciados (brincantes que já participaram dos Arrastões em outros anos). Juntos, eles formam o Batalhão da Estrela, grupo oficial de brincantes que toca e faz apresentações durante os cortejos do Arrastão do Pavulagem.

Com o tema "Arrastão do Pavulagem 2023 - Arraial por um Mundo de Paz", a realização é do Instituto Arraial do Pavulagem, com patrocínio da Equatorial Energia e Programa SEMEAR; co-patrocínio de Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Governo do Pará e Prefeitura de Belém através da Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL); com apoio institucional da Secretaria de Estado de Cultura (SECULT).

Um dos fundadores do Arraial do Pavulagem, o músico Júnior Soares, explica que o Batalhão da Estrela será formado pela união dos participantes experientes do Arraial e os novatos que vieram das oficinas. "Esses ensaios é o momento quando juntamos a galera mais antiga com o povo que saiu das oficinas e forma o Batalhão da Estrela. De hoje até o dia 8, a gente faz os ensaios de como vai ser nas ruas. Vai ser ensaio direto. E, no dia 8, a gente recepciona o boi e os mastros de São João. Para nós, a festividade começa no dia 8, e o primeiro arrastão no dia 11", destaca.

Ele também detalhou a mudança no trajeto deste ano. "Vamos sair da praça da República, da frente do Theatro da Paz. E a novidade é que vamos finalizar na praça Waldemar Henrique, porque a praça dos Estivadores está em reforma", explicou.

A programação dos ensaios continuará até o dia 8 de junho, em frente ao Instituto Arraial do Pavulagem, localizado na avenida Boulevard Castilhos França, número 738. Os ensaios serão realizados de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, sábados das 15h às 18h, e aos domingos das 10h às 12h.