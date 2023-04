Arraial do Pavulagem realiza programação gratuita no Gasômetro, e anuncia data do 1º Arrastão do ano

Com a proximidade da quadra Junina, mês do Arrastão do Pavulagem, o Instituto Arraial do Pavulagem realiza hoje, 28, um evento para os amantes da cultura popular laçando a programação de 2023 e celebrando o 1º 'Arrastão', que será no dia 11 de junho. A partir das 18h, no Teatro Gasômetro, em Belém começa a programação com exibição de documentário, roda de conversa e Roda de Boi com Arraial do Pavulagem e participação especial de Mestre Damasceno.

Junior Soares, coordenador do projeto e criador do Arraial do Pavulagem, junto com Ronaldo Silva fala sobre o lançamento e reforça a importância do arrastão para a cultura popular paraense. "O lançamento do projeto vai ser do jeito que a gente gosta e sabe fazer. Com música, com participação de Mestres da nossa cultura. O Arrastão do Pavulagem é patrimônio cultural de natureza imaterial, dessa forma, realiza-lo é contribuir para o fortalecimento da cultura popular e trazer para a cena os mestres da cultura é contribuir para a valorização destes saberes e fazeres", ressaltou.

A programação apresenta o universo dos folguedos do Marajó e inicia as 18h com exibição de um documentário "O Boi-Bumbá de Salvaterra e suas comunidades quilombolas - histórias de pertencimento e resistência", de Guto Nunes. Em seguida os presentes participarão do momento intitulado "Oralidades: Búfalo Bumbá - Folguedo Popular do Marajó". Uma Roda de Conversa com Mestre Damasceno, Mestre Ronaldo Silva, Junior Soares e Walter Figueiredo, às 19h. E para finalizar a programação, às 20h, a Roda de Boi com Arraial do Pavulagem e participação especial de Mestre Damasceno.

"A presença de Mestre Damasceno, um ícone de nossa cultura, se justifica pela imensa contribuição que este mestre tem trazido para todos nós, sendo um exemplo de resistência cultural do caboclo marajoara. O Doc fala disso, e estaremos todos junto conversando com ele, após a exibição. Nós denominamos essa atividade de 'Oralidades'", disse Junior Soares.

Ronaldo Silva, presidente do instituto, também destacou a importância dos debates realizados no projeto "Oralidades". "Promove um diálogo entre pessoas ligadas à cultura popular e pessoas da academia, juntando duas linguagens bem específicas e que podem se complementar. É um momento relevante para a construção dos nossos cortejos nas ruas, pois promove uma reflexão sobre a origem do brinquedo, a importância que ele tem pro imaginário popular do passado, do presente e, claro, do futuro”, afirmou.

O primeiro Arrastão do Pavulagem acontecerá no dia 11 de junho e Junior Soares adianta o sentimento de espera e felicidade por dividir mais um momento com que valoriza a cultura popular. "O coração já bate acelerado. No domingo abriremos as inscrições para as oficinas, que formam os brincantes do Batalhão da Estrela. As oficinas começam no dia 6 de maio. Tudo vai estar detalhado nas nossas redes sociais... O doc é exibido às 18h, de 19h as 20h conversamos com Mestre Damasceno e 20h é o show, com a presença do mestre. Esperamos todo mundo para esta celebração da nossa cultura popular", finalizou.

Serviço

Evento: Arraial do Pavulagem lançamento

Data: 28/04, sexta-feira

Horário: a partir das 18h

Local: Teatro Gasômetro.

Programação: a partir das 18h começa a programação com exibição de documentário, roda de conversa e Roda de Boi com Arraial do Pavulagem e participação especial de Mestre Damasceno.