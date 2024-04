Nua, Leticia Spiller saúda Dia de São Jorge em meio à natureza

Nesta terça-feira (23/4) é celebrado o Dia de São Jorge, que nas religiões de matriz africana é representado pelo orixá Ogun, o caçador e senhor das matas. E para lembrar a data, a atriz Leticia Spiller fez uma postagem que rendeu muitos comentários em seu perfil do Instagram. Nela, a eterna Babalu aparece bem à vontade, como veio ao mundo, mergulhando nua em uma cachoeira.

O post ganhou a trilha de "Jorge da Capadócia", do grupo Racionais MC’s, e a seguinte legenda: "Todo o axé da natureza! Salve Jorge! Ògún yè!", saudou.

Nos comentários, os seguidores exaltaram a beleza da atriz. "Deveria ser nós dois, Leticia", brincou um internauta. "Vestida com as roupas e armas de Jorge", ironizou outro. "Um luxo. Divina!", elogiou mais um. "Que maravilha!", escreveu outro.

Recentemente, Leticia foi vista em companhia do ex-BBB Nizam, participante da última edição do reality, após o término de seu casamento de sete anos com Pablo Vares.