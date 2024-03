'Flerte' entre Leticia Spiller e ex-BBB começou no carnaval

A atriz Leticia Spiller movimentou a web após deixar um emoji de foguinho na foto compartilhada pelo ex-BBB, Nizam, em que ele aparece só de sunga mostrando o corpo sarado. O ex-brother logo retribuiu o "flerte" da atriz com um coração. Os dois, no entanto, se conheceram no carnaval, logo após o modelo ser eliminado do "BBB 24".

Eles estiveram em um mesmo camarote na Sapucaí, assistindo aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, e chegaram a posar juntos. O registro aparece nas redes sociais do modelo. Desde então, eles começaram a se seguir, interagir nas redes sociais e flertar.