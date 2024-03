Quem é o ex-BBB 24 que flertou com Letícia Spiller? A atriz está solteira

Letícia Spiller está na pista! Recém-separada, a atriz marcou presença ao deixar um comentário sugestivo na foto do ex-BBB Nizam. A loira, de 50 anos, mandou um emoji de foguinho nos registros compartilhados por ele, que estava apenas de sunga preta, mostrando o corpo sarado. Nizam logo retribuiu o "flerte" da atriz com um coração.

Letícia está solteira desde o fim do casamento com o músico e diretor musical uruguaio Pablo Vares, de 33 anos. Eles estavam juntos há sete anos. Em novembro do ano passado, a separação se tornou pública após rumores de crise no relacionamento.

Até janeiro de 2024, o artista ainda comentava nas publicações dela nas redes sociais. Em entrevistas, a atriz contou que o amor entre os dois tomou outro lugar em sua vida e o término foi mais um ciclo encerrado para ela.