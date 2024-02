BBB 24: Nizam se pronuncia sobre comentários dos corpos de mulheres no reality

Após polêmicas envolvendo o julgamento do corpo Yasmin Brunet, no BBB 24, o ex-BBB Nizam fez um pronunciamento nas redes sociais e disse que quer conversar com a modelo fora do reality.

Nizam afirmou que já conversou com a família da modelo sobre o assunto e garantiu que irá esclarecer tudo à Yasmin Brunet quando ela sair do BBB.

"Fala, galera, beleza? Repercutiu muito o assunto da Yasmin hoje. Eu estive com a família dela, falei com eles e está tudo bem...A partir da agora a pessoa que tenho que falar é a Yasmin e é isso, nada mais. Quando ela sair da casa vou conversar com ela”, disse o ex-BBB.

A discussão sobre o corpo feminino voltou a ganhar destaque na tarde desta segunda-feira (19), após Lucas Henrique revelar a Yasmin Brunet que Nizam havia feito comentários sobre a forma física das mulheres na casa.

Na ocasião, Yasmin ficou muito irritada ao saber do que Nizam havia falado e fez questão de detonar o ex-BBB. “O Nizam falou que ele achou que os corpos das mulheres aqui na casa iam ser mais bonitos, porque na internet eram mais bonitos. Aquele lindo, com a cara do gênio do Aladdin, com aquela barba bizarra, todo estranho"…

Para animar o astral da amiga, que ficou abalada, Wanessa Camargo decidiu fazer uma espécie de desfile com todos os Brothers da casa. "Eu tô armando com todo mundo da gente fazer um desfile para exaltar as nossas imperfeições perfeitas do nosso corpo", disse a cantora a outros Brothers.