BBB 24: Brothers fazem desfile exibindo corpos 'imperfeitos'

Na tarde desta segunda-feira (19) após a mobilização de Wanessa para homenagear Yasmin, os participantes do BBB 24 fazem desfile exibindo "corpos imperfeitos" na área externa da casa. O movimento aconteceu depois de voltar à tona um papo entre os brothers sobre os corpos das mulheres do reality. Enquanto desfilavam, os brothers e sisters falavam sobre suas inseguranças.

"Eu era gordinho e tenho minhas marcas com muito orgulho", fala Matteus. "Meu corpo é lindo, uma africana, com a virilha preta escura e o bumbum também", dispara Leidy Elin. "Me amo como eu sou, tenho celulite, um monte de estrias, marcas nas costas de dança e eu me amo como eu sou. Você é bela", afirma Isabelle.

VEJA MAIS

"Estou vencendo a minha vergonha para estar aqui também por causa de você. Fiquei com muita vergonha de vir na piscina sem camiseta aqui dentro, mas estou aprendendo com eles e o que estão fazendo, estou me sentindo representado juntamente com você", diz MC Bin Laden e aperta as mãos da modelo.

Por fim, Yasmin brinca: "Aí, gente, que ódio! Em quem eu vou votar agora? Eu amo vocês!". E recebe um coro de "gostosa" de todos os participantes.