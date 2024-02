BBB 24: Pais de Vanessa Lopes se emocionam ao falar sobre reencontro com a filha

Alisson e Liziane, pais de Vanessa Lopes, falaram sobre a desistência da filha do Big Brother Brasil, em uma entrevista no Fantástico no último domingo (18). Durante a participação no programa, os dois relembraram o reencontro com a tiktoker, que teve um quadro psicótico agudo, e se emocionaram bastante ao falar sobre a situação da influenciadora após a saída do reality show.

Durante a entrevista, Alisson e Liziane disseram que, no início, acreditaram que as atitudes da filha com pensamentos fora da realidade do programa faziam parte de uma estratégia dela. “Era muito difícil para nós como pais diagnosticarmos, de fato, o que estava acontecendo e quando estava acontecendo”, disse Alisson.

Assim que deixou o programa, a tiktoker falou com o pai ao telefone. Ao lembrar da situação, Alisson chorou durante a entrevista e deu detalhes à repórter Camila Torres. "Ela falou ‘pai, eu amo meu avô, eu amo vocês’, mas assim, as palavras eram desconexas. Ela não conseguia saber o que estava falando”, disse.

Para Liziane, o encontro com Vanessa no aeroporto foi marcante. Segundo a mãe da influenciadora, a ex-participante do BBB chorou bastante, o que fez ela e Alisson perceberem que a jovem estava com dificuldade de assimilar o que estava acontecendo ou não. "Ela desabou e eu senti que ela estava realmente sem saber se a gente era real", contou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de Oliberal.com, Rayanne Bulhões)