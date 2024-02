Enquete UOL BBB: parcial indica a eliminação de Fernanda no nono paredão

O nono Paredão do BBB 24 segue movimentando votos no Brasil. Matteus, Fernanda e Deniziane disputam a permanência na casa. Saiba quem deve ser o primeiro próximo eliminado, segundo a parcial da enquete UOL.

Vale destacar que, neste Paredão, assim como os últimos, o público vota em quem deve deixar o programa. O resultado da votação será nesta terça-feira (20), mas parciais das principais enquetes do BBB 24 apontam Fernanda como a possível eliminada desta semana. Com 70,29% dos votos, a sister deve deixar o programa, segundo internautas.

Uma das principais enquetes sobre o reality é organizada pela UOL. Menos de 24h após a formação, a pesquisa do site já chegou a mobilizar milhares de internautas e, por volta de 9h30 desta segunda-feira (19), quase 114.433 votos votos já haviam sido registrados na sondagem. As votações expressas nas enquetes não têm influência direta sobre o resultado oficial do programa da TV Globo.