Anitta fará participação especial no show da Madonna no Rio de Janeiro, diz colunista

Anitta está confirmada como participação especial no show da Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo dia 04. O jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, foi quem publicou a informação.

De acordo com o colunista, a funkeira subirá ao palco para cantar “Faz Gostoso”, música lançada pelas artistas em 2019. O hit está disponível nas principais plataformas de streamings e no YouTube.

Para quem não lembra, Anitta e Madonna se encontraram em 2018 e a diva pop postou uma foto com a brasileira no seu perfil no Instagram. "Sempre divertido encontrar amigos talentosos e lindos no estúdio", escreveu Madonna na ocasião.

O show de Madonna deste sábado (04), inicia às 21h45. O local escolhido da praia foi em frente ao Copacabana Palace. Serão duas horas de apresentação do show “The Celebration Tour in Rio”, que marca o fim da turnê da cantora, que celebra 40 anos de carreira.

A apresentação será exibida com exclusividade e na integra pela TV Globo, Multishow e Globoplay.