Narcisa usa megafone na janela para tietar Madonna: ‘Venha ver seus fãs’

A socialite Narcisa Tamborindeguy, de 57 anos, usou um megafone na janela de seu apartamento nesta terça-feira (30/04) para chamar Madonna, que está hospedada no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A Rainha do Pop encerra a "Celebration Tour", em comemoração de seus 40 anos de carreira, em um show gigante na Praia de Copacabana no próximo sábado (04/05).

A socialite, que é vizinha de um dos hotéis mais luxuosos do Brasil, gritou pela cantora diretamente da sua casa. "Onde está você? Venha ver seus fãs! Ai que loucura!", gritou ela em inglês. Confira:

Narcisa é frequentadora do Copacabana Palace, mas desta vez, não poderá ficar perto da Rainha do Pop. Madonna, juntamente com sua equipe, ocupa cerca de 90 quartos no hotel e restringiu a circulação no local. Além da cantora, quatro de seus seis filhos estão hospedados: David, Mercy, Stell e Stere.

‘Celebration Tour’ no Rio de Janeiro

Madonna realiza um show histórico em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (04/5), às 21h45 (de Brasília). No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio.

A atração será transmitida ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay. A expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas. De acordo com o jornal Extra, a cantora pretende homenagear Cazuza e Renato Russo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)