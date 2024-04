Madonna no Rio: veja como assistir ao vivo e acompanhar o show da cantora pop

Com o intuito de fazer com que todos os fãs estejam contemplados com o show da cantora Madonna, no próximo sábado (04/05), dia em que a cantora se apresentará na orla de Copacabana, a TV Globo exibirá a "Celebration Tour", turnê de comemoração de 40 anos de carreira, depois de "Renascer".

Onde assistir ao vivo o Madonna no Rio?

Além da TV aberta, temos o Multishow, com a transmissão iniciando depois de "TVZ especial Madonna". Já na Globoplay, plataforma de streaming, o sinal estará aberto para não assinantes logados na plataforma.

Qual o horário do show da Madonna no Rio ao vivo?

O show da Madonna ao vivo, começará às 21h45, na praia de Copacabana, próximo ao Copacabana Palace. O espetáculo será transmitido até as 23h45. DJs, incluindo o americano Diplo, se apresentando a partir das 19h e após o fim do show da cantora ao vivo.

Confira a confirmação da transmissão:

Quem vai apresentar o show da Madonna no Rio ao vivo?

A apresentação da transmissão ao vivo do show da Madonna na Globo será comandada por Kenya Sade e Marcos Mion, enquanto Marcus Majella e Laura Vicente mostraram os bastidores do Multishow e Globoplay.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)