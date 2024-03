Madonna vem ao Brasil em maio para show gratuito em Copacabana

Os fãs da cantora Madonna podem comemorar com a notícia do show gratuito da Rainha do Pop no Brasil na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, no dia 4 de maio. Os responsáveis pelo evento deram uma coletiva na tarde desta segunda-feira (25). A organização tem uma expectativa de público de 1 milhão de pessoas ou mais.

Os órgãos de segurança trabalham com um esquema de segurança parecido com do réveillon, com revista e pontos de bloqueio. A apresentação deve começar entre 21h30 e 21h45 com duas horas de duração. Imprensa e patrocinadores terão uma área separada.

Esse será o único show da viagem da estrela para a América do Sul. O evento é patrocinado por empresas e pelos governos do estado e capital.

Esta será a quarta passagem de Madonna pelo Brasil - a última ocorreu há 12 anos. Ela apresentou ao país a turnê 'The Girlie Show', em 1993, a 'Sticky and sweet tour', em 2008 e a 'MDNA' em 2012. Desta vez, a apresentação nas areias de Copacabana será a única da cantora em toda a América do Sul.