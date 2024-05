Faustão faz 1ª aparição no aniversário do filho, após transplante de rim

Fausto Silva, o Faustão, de 74 anos de idade, apareceu pela primeira vez na web desde abril. Na ocasião, ele passou por um transplante de rim. O apresentador apareceu durante a festa de aniversário do filho caçula, Rodrigo.

No registro, divulgado na noite desta segunda-feira (20), o aniversariante está ao lado da mãe, Luciana Cardoso, e é surpreendido ao entrar no cômodo com vários convidados batendo palmas.

Nas imagens seguintes, Rodrigo vai até o pai, que está sentando e sorridente. Faustão também está aplaudindo o caçula pelo dia dele.

Rodrigo, que completou 16 anos, é o filho caçula do apresentador com Luciana, que também são pais do apresentador João Silva, de 20.

Quem divulgou o vídeo foi a cantora Lara, filha mais velha de Faustão, que nasceu do casamento dele com Magda Colares.

Faustão passou por dois transplantes recentemente, um de coração e outro de rim.