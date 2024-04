Faustão passa por tratamento mais intensivo para evitar rejeição do rim transplantado

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi submetido a um novo tratamento mais intenso para evitar que o corpo rejeite o rim que foi transplantado no dia 26 de fevereiro. De acordo com a esposa, Luciana Cardoso, Faustão completou 47 dias internado.

Luciana informou aos seguidores na sexta-feira (5), por meio de uma publicação no Instagram, que, há três semanas, os médicos afirmaram que 'corpo não estava aceitando novo órgão'.

O último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, no dia 22 de março, declarava que Faustão estava sendo submetido a sessões de hemodiálise e aguardava adaptação do órgão e recuperação da função renal.

"Há 3 semanas, tivemos a notícia de que seu corpo não estava aceitando o novo órgão. Então, um tratamento mais potente foi iniciado e há 2 dias tivemos a feliz resposta que aguardávamos: a rejeição foi vencida", escreveu Luciana.

A mulher do apresentador disse que ele tem "lutado bravamente para se manter bem, com energia e disposição para colaborar com sua recuperação”.

"A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário para que todo o organismo volte a funcionar em harmonia", completou ela.

Luciana desabafou sobre as dificuldades no período de internação e aproveitou para agradecer as pessoas que decidem ser doadoras de órgãos.

"Não foram tempos fáceis. Mais uma vez, aceitamos as provações que a vida nos dá como aprendizados que servem para fortalecer ainda mais a fé, a união familiar e a gratidão àqueles que, no momento mais difícil, tem a generosidade de dizer SIM e permitir que outras pessoas permaneçam vivas por mais tempo através da doação de órgãos.”